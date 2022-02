Veteranos, Renato Augusto e Fábio Santos são poupados de treino do Corinthians

Da Redação

Os veteranos Fábio Santos, de 36 anos, e Renato Augusto, que completou 34 nesta terça-feira, foram poupados do treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava. Ambos fizeram um controle de carga, enquanto o restante do elenco intensificou os preparativos para a partida de quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, contra o Mirassol.

O técnico-interino Fernando Lázaro aproveitou para aperfeiçoar a parte técnica e tática da equipe, que soma sete pontos no Paulistão, com duas vitórias, um empate e uma derrota, e é líder do Grupo A, à frente de Inter de Limeira (cinco pontos), Guarani (quatro) e Água Santa (três).

Passes, cruzamentos e finalizações também foram alvo das orientações da comissão técnica durante o treinamento. O time faz nesta quarta-feira sua última atividade antes do duelo com o Mirassol, quando Lázaro vai definir a escalação da equipe.

Cafú - O atacante Jonathan Cafú deverá permanecer no Parque São Jorge. O empréstimo do atleta, de 30 anos, não se concretizou com o Giresunspor, da Turquia, que só teria de pagar os salários e teria opção de compra fixada em US$ 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8 milhões).

Cafú foi contratado pelo Corinthians em 2020 e jogou três vezes. Em 2021, atuou 44 partidas pelo Cuiabá e fez seis gols. Voltou ao time alvinegro em janeiro.