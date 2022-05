Vertappen e Perez mostram supresa com vantagem da Ferrari nos treinos em Mônaco

(via Agência Estado)

Os primeiros treinos livres do GP de Mônaco geraram um pouco de preocupação em Max Verstappen e Sergio Pérez, pilotos da Red Bull, que se mostraram surpresos com a superioridade da Ferrari. Charles Leclerc fez o melhor tempo do dia, com 1min12s656, seguido pelo companheiro Carlos Sainz, autor de uma volta de 1min12s700.

Pérez ficou em terceiro, com 1min13s035, à frente de Verstappen, que registrou 1min13s103. Apesar de contente por integrar o top 3, o mexicano ligou o sinal de alerta, pois avaliou a atuação dos rivais ferraristas nesta sexta como "muito forte" comparada às apresentações da Red Bull.

"É muito legal estar pilotando em Mônaco novamente, como sempre. Foram duas boas sessões, mas, no geral, parece que nós estamos devendo um pouco quando nos comparamos com as Ferraris. Eles pareciam muito fortes hoje. Então, nós vamos analisar tudo e ver o que podemos fazer, mas eles pareciam bastante fortes hoje", afirmou. "Sim, ficamos surpresos. Esperávamos uma diferença, mas não tanta", completou.

Campeão da temporada passada e atual líder do mundial de pilotos, Verstappen também admitiu que a Red Bull se mostrou em um nível abaixo da Ferrari. Para ele, contudo, o momento é de busca por equilíbrio e há perspectiva para uma melhora.

"Claramente, em comparação com a Ferrari, temos que evoluir um pouco mais. Agora, trata-se também de encontrar o meu equilíbrio. Você pode sentir o peso dos carros, um pouco mais pesado, um pouco mais lento um pouco mais irregulares também porque eles são mais rígidos, mas tudo bem", avaliou.

Do outro lado da disputa, Leclerc também busca evolução, com a missão de deixar a Red Bull mais para trás nos próximos treinos e na corrida. Os resultados desta sexta-feira não foram suficientes para o monegasco ficar satisfeito. "Precisamos dar mais um passo amanhã, porque tenho de que todos têm bastante margem na sexta-feira, então é incerto", disse o piloto da Ferrari.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam para as ruas de Monte Carlo no sábado, para a última sessão livre do fim de semana, marcada para as 8h (de Brasília). Três horas depois, será definido o grid de largada no treino classificatório. A corrida está marcada para as 10 horas de domingo.