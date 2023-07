Verstappen vence na Hungria e Red Bull supera recorde de vitórias seguidas da McLaren de Senna

Após uma classificação maluca no sábado, o Grande Prêmio da Hungria teve mais do mesmo: Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton na largada e confirmou com extrema facilidade a sua sétima vitória consecutiva, a oitava na atual temporada da Fórmula 1. O circuito urbano de Népliget ainda teve Lando Norris, da McLaren, em segundo, e Sérgio Pérez, da Red Bull, em terceiro. A escuderia austríaca, inclusive, bateu o recorde de vitórias consecutivas.

Juntos, Verstappen e Pérez venceram as últimas 12 provas, incluindo a Abu Dabi, no ano passado, superando a marca da McLaren, que venceu 11 corridas consecutivas em 1988, com o brasileiro Ayrton Senna, campeão mundial daquele ano, e o francês Alain Prost. Eles só não venceram o GP da Itália, que teve o austríaco Gerhard Berger, da Ferrari, no lugar mais alto do pódio.

A corrida deste domingo teve como um dos destaques o britânico George Russell. Após ser eliminado no Q1 no sábado, conseguiu terminar o GP da Hungria em quinto. O destaque negativo, mais um vez, ficou com a Aston Martin, que já não rende mais como outrora e só conseguiu um nono lugar com Fernando Alonso, e um décimo com Lance Stroll.

De volta à Fórmula 1, Daniel Ricciardo esteve envolvido no acidente que tirou os dois carros da Alpine logo na primeira volta, mas conseguiu ganhar o duelo particular com seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda. O australiano terminou em 13º lugar, contra um 15º do japonês.

A CORRIDA

A largada foi como todos esperavam: com muita emoção. Hamilton e Verstappen ficaram lado a lado, mas o holandês mostrou para o rival todo o poder de uma Red Bull e assumiu a primeira posição. A dupla da McLaren também iniciou bem. Piastri pulou de quarto para segundo, enquanto Norris também ultrapassou o piloto da Mercedes e assumiu o terceiro lugar.

Destaque na classificatória, Guanyu Zhou teve largada melancólica. O piloto da Alfa Romeo demorou a acelerar e fez um "strike" com os outros carros. A Alpine foi quem levou a pior, perdendo os seus dois pilotos logo na primeira volta. Esteban Ocon e Pierre Gasly foram obrigados a desistir da corrida pela segunda vez seguida.

As voltas posteriores foram de poucas movimentações, até que a Ferrari chamou Charles Leclerc para o boxe. O monegasco sofreu na parada e despencou na classificação. Houve também um duelo interessante entre os pilotos da McLaren. Norris aproveitou o pit stop para fazer um "undercut" e ultrapassar Piastri.

Fazendo uma corrida de recuperação após largar no nono lugar, Sérgio Pérez chegou a travar uma batalha com Lewis Hamilton, mas mudou a estratégia, foi para o box e, na volta, fez uma linda ultrapassagem em Piastri, que, mais tarde, perdeu posição também para o piloto da Mercedes.

No final, teve um breve bandeira amarela por erro de Sargeant, mas nada que atrapalhasse a corrida histórica da Red Bull, com Max Verstappen confirmando a 44ª vitória na carreira, e chegando a 281 pontos, na liderança isolada do mundial de pilotos.

Confira o resultado do GP da Hungria

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2. Lando Norris (ING/McLaren), a 33s731

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 37s603

4. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 39s134

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 62s572

6. George Russell (ING/Mercedes), a 65s825

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 70s317

8. Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 71s073

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 75s709

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

11. Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta

12. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a uma volta

13. Daniel Ricciardo (AUS/Alpha Tauri), a uma volta

14. Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 26s663, a uma volta

15. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 31s225, a uma volta

16. Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 29s820, a uma volta

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas), a uma volta

Não terminaram a corrida - Esteban Ocon (FRA/Alpine), Pierre Gasly (FRA/Alpine) e Logan Sargeant (EUA/Williams)