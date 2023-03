Verstappen vence GP do Bahrein em supremacia da Red Bull e Alonso sobe no pódio

(via Agência Estado)

A temporada 2023 começa como terminou o ano de 2022. Com Verstappen sobrando na pista. Neste domingo, o piloto holandês voltou a mostrar a supremacia dos carros da Red Bull e abriu o ano com mais uma vitória no GP do Bahrein. Essa foi a sua 36ª vitória. Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, fechou a prova em segundo lugar. As emoções, no entanto, ficaram por conta do espanhol Fernando Alonso. A bordo da sua Aston Martin, ele contou com a quebra de motor de Charles Leclerc já na segunda metade da corrida para, partir para cima de Carlos Sainz e, numa pilotagem com alto grau de arrojo, garantir um lugar no pódio com o terceiro lugar na corrida.

A temporada se desenha mais uma vez com o predomínio da Red Bull tendo a Ferrari como segunda força. No entanto, o bom desempenho de Alonso promete colocar a Aston Martin no papel de uma provável surpresa ao logo das 23 corridas que vão compor o calendário deste ano da F-1. A próxima etapa da acontece no dia 19 de março, na Arábia Saudita.

Com a presença de Alonso no pódio, o ferrarista Carlos Sainz teve que se contentar com o quarto lugar. Hamilton chegou na quinta posição com Lance Stroll em sexto e George Russell na sétima colocação.

O GP do Bahrein contou com uma bela largada de Max Verstappen. Leclerc saltou logo para o segundo lugar. Alonso não iniciou bem e perdeu algumas posições no início. A bandeira amarela foi acionada após um toque de Lance Stroll em seu pneu traseiro. O espanhol, porém, logo deu início à uma corrida de recuperação e, na 13ª volta, buscou a quinta posição ao ultrapassar George Russell.

O alto consumo de pneus no GP do Bahrein fez com que os competidores apostassem logo em uma parada nos boxes. Verstappen foi um dos primeiros a uar essa estratégia e deixou a ponta para Pérez que esperou mais algumas voltas para também trocar os pneus.

Na volta 19, o holandês já era líder novamente, com o ferrarista Charles Leclerc em segundo, Pérez em terceiro, Sainz em quarto e Hamilton fechado o top cinco da prova. A primeira prova do ano, no entanto, não foi boa para a McLaren de Oscar Piastri. Ele teve um problema na caixa de câmbio, mas ao parar, não conseguiu retornar para a prova.

O rendimento do líder Verstappen começou a fazer a diferença já no giro 21, quando o holandês já tinha uma vantagem de pouco mais de dez segundos para a Ferrari de Leclerc. Em busca de uma aproximação, Pérez conseguiu a melhor volta da corrida ao cravar 1min37s240 na volta 22 e esquentou a disputa pelo segundo posto.

Com o carro mais rápido, Pérez acabou reconquistando a vice-liderança na volta 26. Sem chances de defender a posição, o monegasco da Ferrari não dificultou a passagem do rival da Red Bull, que passou a dominar as duas primeiras colocações.

Com pouco mais da metade da prova concluída, a Red Bull deu mostras mais uma vez de que está sobrando em relação às concorrentes. Com uma vantagem de 15 segundos para Sérgio Pérez, Verstappen liderou com tranquilidade. As Ferraris de Leclerc e Sainz vieram logo depois. A bordo de sua Aston Martin, Fernando Alonso brigou muito para tentar fazer frente às Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell.

Um dos momentos mais emocionantes da corrida aconteceu entre as voltas 37 e 39, na briga de Alonso e Hamilton pela quinta posição. Na primeira tentativa, o espanhol chegou a ultrapassar o heptacampeão, mas levou o troco na retomada de velocidade na curva. Em seguida, ele repetiu a manobra e, com mais potência, acabou deixando o inglês para trás, assumindo o quinto posto.

Na volta 41, uma pane no carro de Leclerc provocou a entrada do Safety Car. O piloto teve que abandonar a corrida quando estava na terceira posição e seu companheiro de equipe passou a ocupar o terceiro lugar. Com a parada, a Aston Martin passou a figurar com seus dois pilotos entre os seis primeiros colocados. Alonso virou quarto e Lance Stroll passou a ser o sexto. Com Hamilton em quinto.

E foi na reta final que o Alonso deu o algo a mais. Ele passou a pressionar Pérez e, na volta 46, conseguiu ultrapassar a Ferrari conseguindo a terceira colocação e garantindo um lugar no pódio. Ao cruzar a linha de chegada ele fez seguidos zigue-zagues após receber a bandeirada como forma de comemoração ainda na pista.

Confira a classificação final do GP do Bahrein:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h33m56s736

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 11s987

3º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 38s637

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari) a 48s052

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 50s977

6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 54s502

7º - George Russell (ING/Mercedes), a 55s873

8º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min12s647

9º - Pierre Gasly (TAI/Williams), a 1min13s753

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min29s774

11º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min30s870

12º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1 volta

13º - ,Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 1 volta

14º - Nyck De Vries (HOL/AlphaTauri), a 1 volta

15º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1 volta

16º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)

17º - Lando Norris (CAN/McLaren), a 2 voltas

Não completaram a prova:

Esteban Ocon (FRA/Alpine)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren)