Verstappen vence GP caótico e dispara na ponta da F-1: Sobrevivemos a tudo

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

"Foi uma confusão, mas sobrevivemos a tudo e vencemos, o que é mais importante." Foi dessa maneira que o holandês Max Verstappen definiu o triunfo na madrugada deste domingo, no GP da Austrália, em uma prova marcada por vários acidentes e que foi interrompida cinco vezes. O holandês que também venceu no Bahrein, disparou na liderança do Mundial de pilotos e, com 69 pontos, abre 15 de vantagem para o seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, vice-líder na classificação.

continua após publicidade .

A corrida realizada no circuito de Albert Park, em Melbourne, teve emoção do início ao fim com acidente já na primeira volta. Com três bandeiras vermelhas acionadas, a disputa contou ainda com quatro relargadas.

Depois de perder a liderança logo na largada para George Russell, o piloto da Red Bull afirmou que optou pela prudência no início em função da dificuldade do circuito. "Fui bastante cuidadoso na primeira volta porque tinha muito a perder e os outros(pilotos)tinham muito a ganhar. A prova foi muito complicada", afirmou o holandês.

continua após publicidade .

O Grande Prêmio contou com oito abandonos. Diante de uma corrida caótica, Verstappen aproveitou a coletiva após a prova para criticar a direção da prova. "Não precisávamos de uma corrida tão longa para resolver os problemas que surgiram. Muitos pilotos ficaram confusos quanto à necessidade dessa última bandeira vermelha. Hoje foi um dia difícil. O que eu procurei fazer durante a prova foi evitar qualquer tipo de contato. Meu objetivo passou a ser ficar na pista até o fim", comentou o vencedor.

O ferrarista Charles Leclerc foi o primeiro a deixar a corrida. Alexander Albon, George Russel, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Logan Sargeant e Nyck de Vries completaram a lista de pilotos que não conseguiram completar a disputa, na Austrália.

No pódio pela primeira vez nesta temporada, Lewis Hamilton vibrou com a sua colocação, mas admitiu surpresa com o resultado final. "Não esperava terminar a prova em segundo lugar. Foi uma surpresa. Os pneus estavam desgastados, não tinha como pressionar o Verstappen e tive que segurar o Alonso (que terminou em terceiro lugar e completou o pódio)", disse o inglês da Mercedes.

continua após publicidade .

Logo na primeira volta, o piloto da Ferrari Charles Leclerc rodou na pista e teve que deixar a corrida. Em seguida, na volta número 7, Alexander Albon, da Williams, bateu forte no muro. Na volta 18, o motor da Mercedes de George Russell, que largou em 2º e logo pulou para a liderança, pegou fogo. O britânico foi obrigado a abandonar a prova e voltar a pé para os boxes.

A duas voltas para o fim, já quando o pódio se formava com Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, a corrida foi interrompida em razão de uma batida do carro de Kevin Magnussen, da equipe Haas. Quando a corrida foi reiniciada, poucos minutos depois que os pilotos deixaram os boxes, vários carros se envolveram em outro acidente.

Depois de enfrentar uma classificatória difícil, tendo que largar em último, Sergio Perez fez uma corrida de recuperação e conseguiu terminar na 5º colocação. A McLaren, que emplacou seus dois carros entre os dez primeiros também teve o que comemorar com o sexto lugar de Lando Norris e a oitava colocação de Oscar Piastri.

continua após publicidade .

A corrida trouxe ainda marcas individuais importantes para os três primeiros colocados. A terceira colocação em Melbourne foi o 101º pódio de Fernando Alonso. Vice-líder da prova, Hamilton quebrou um jejum. Seu último pódio foi em novembro do ano passado, quando terminou em segundo lugar no GP de São Paulo. Já Verstappen festejou a sua primeira vitória correndo na Austrália.

No Mundial, além dos dois pilotos da Red Bull que ocupam o primeiro e segundo lugar respectivamente, a prova deste domingo serviu para confirmar Fernando Alonso em terceiro com 45 pontos, sete a mais do que Hamilton, o quarto colocado. A próxima etapa do calendário mundial de Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio do Azerbaijão. A preparação e realização vai ser entre os dias 28 e 30 de abril.

continua após publicidade .

Confira a classificação final do GP da Austrália:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 2h32min38s371

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 0s179

continua após publicidade .

3º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 0s769

4º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 3s082

5º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 3s320

continua após publicidade .

6º - Lando Norris (ING/McLaren), a 3s701

7º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 4s939

continua após publicidade .

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 5s382

9º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) a 5s713

10º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 6s052

continua após publicidade .

11º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) a 6s513

12º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 6s594

Não completaram a prova:

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Esteban Ocon (FRA/Alpine)

Nyck De Vries (HOL/AlphaTauri)

Logan Sargeant (EUA/Williams)

Kevin Magnussen (DIN/Haas)

George Russell (ING/Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)