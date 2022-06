Verstappen vê boa oportunidade no Azerbaijão com posições da Red Bull no grid

(via Agência Estado)

A perda da pole position no GP do Azerbaijão não abalou os pilotos da Red Bull. Logo após o fim do treino classificatório, nesse sábado, o mexicano Sergio Perez e o holandês Max Verstappen comentaram sobre suas colocações no segundo e terceiro lugar, respectivamente. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido.

continua após publicidade .

"Sermos segundo e terceiro no grid significa que teremos uma boa oportunidade amanhã", afirmou Verstappen, líder da temporada com 125 pontos, 9 à frente de Leclerc.

"Não foi um classificatório ideal no final por conta desse problema no motor que tivemos e que me fez perder alguns décimos", completou o mexicano, que chegou a ser o mais rápido no Q2 e só lamentou um leve toque no muro logo no começo do Q3. "Mas consegui sobreviver, o que é chave aqui."

continua após publicidade .

Leclerc, que se surpreendeu com a pole, marcou o tempo de 1min41s359 contra 1min41s641 do mexicano e 1min41s706 do holandês. Carlos Sainz, da Ferrari, foi o quarto com 1min41s814.

Perez, que recentemente renovou o seu contrato com a Red Bull até o final de 2024, sabe que no domingo precisará ter atenção em Baku. "Vai ser uma corrida longa e teremos que estar muito atentos, porque aqui, a qualquer momento, pode cometer um erro. E se acontecer, está fora", afirmou o piloto da equipe austríaca.

"É uma sensação boa. Óbvio que todas as poles positions são boas, mas essa eu provavelmente não esperava", afirmou o piloto da Ferrari para em seguida completar. "Eu achava que a Red Bull era mais forte, especialmente no Q1 e Q2. Eu realmente lutei para ver que éramos mais rápidos, mas daí na última volta, tudo aconteceu ao mesmo tempo e consegui fazer uma boa volta. Estou bem animado para amanhã", completou Leclerc

continua após publicidade .

O GP do Azerbaijão será realizado no domingo, às 8h (de Brasília), e terá transmissão da Band.

O líder da temporada 2022 da F-1 é Verstappen com 125 pontos, 9 pontos à frente de Leclerc. Perez vem em terceiro, com 110.