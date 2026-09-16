Verstappen supera 100 adversários em pouco mais de meia hora e vence desafio 'Max x 100'
Longe da briga direta pelo título da temporada 2026 na Fórmula 1, o tetracampeão Max Verstappen brilhou nesta quarta-feira, no circuito de Silverstone, ao vencer o desafio de um evento inédito, intitulado "Max x 100" em que enfrentou 100 pilotos em prova de kart. Mesmo largando em último, ele precisou de 14 voltas para deixar seus concorrentes para trás e terminar a disputa em primeiro lugar em 35 minutos de prova.
Entre os desafiantes estavam atletas, celebridades, criadores de conteúdo e fãs, que passaram por uma classificação para definir as posições no grid. O holandês da Red Bull largou em 101º lugar e foi "costurando" todo o pelotão para assumir a liderança e festejar a vitória. Na corrida, todos utilizaram karts idênticos em um traçado adaptado especialmente para o evento.
Pelo regulamento, cada adversário que era ultrapassado pelo tetracampeão era eliminado, enquanto ele precisava passar todos os seus concorrentes. Imprimindo um ritmo forte desde a largada, o piloto da Red Bull alcançou a 36ª colocação já na primeira volta.
Uma bandeira amarela, que foi acionada por três voltas, freou o ímpeto do piloto da F-1, mas depois que a corrida foi normalizada, ele já apareceu no 13º lugar na quinta volta. Esbanjando experiência, Verstappen assumiu a vice-liderança com uma ultrapassagem dupla e, na sequência, obteve a primeira colocação.
Ao completar o desafio, ele repetiu a expressão que virou sua marca registrada nas transmissões de rádio "simply lovely" (simplesmente adorável). O "Max vs 100" foi uma iniciativa organizada pela Red Bull em parceria com a ESPN e Disney+.
No Mundial de Fórmula 1, no entanto, o holandês está longe de retomar o protagonismo que lhe rendeu quatro títulos seguidos na categoria. A classificação é liderada pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que contabiliza 292 pontos. Seu companheiro de equipe, George Russell, vem em segundo (212), seguido de Lewis Hamilton, da Ferrari (191) e Lando Norris, da McLaren (186). Max Verstappen, com a sua Red Bull, é apenas o sexto colocado e soma 145 pontos.