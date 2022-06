Verstappen segura Sainz e vence GP do Canadá; Hamilton volta a subir no pódio

(via Agência Estado)

Max Verstappen fez uma corrida segura no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, conteve o ímpeto de um vigoroso Carlos Sainz e venceu o GP do Canadá deste domingo. O holandês dividiu o pódio com o ferrarista, segundo colocado, e com Lewis Hamilton, que ficou em terceiro e voltou a integrar o Top 3 de uma corrida após três meses. A única vez em que o britânico subiu no pódio em 2022 foi no GP do Bahrein, o primeiro da temporada.

continua após publicidade .

Já Charles Leclerc, rival de Verstappen na briga pelo título, teve de se contentar com um quinto lugar, atrás de George Russell, após largar em 19º em razão de uma punição por ter trocado o controle eletrônico do motor. Sérgio Perez, da Red Bull, abandonou a prova. O resultado da corrida mantém Verstappen na liderança do Mundial de Pilotos, agora com 175 pontos contra 129 de Pérez e 126 de Leclerc.

Neste domingo, no retorno da Fórmula 1 ao Canadá após dois anos de hiato por causa da pandemia, existia uma expectativa em torno do desempenho do veterano e bicampeão Fernando Alonso, segundo do grid, mas ele não conseguiu sustentar a posição e terminou em sétimo. O próprio Alonso, contudo, não esperava correr no mesmo ritmo dos adversários e disse, após o treino classificatório, que poderia sonhar no máximo com um Top 5.

continua após publicidade .

A largada de Verstappen foi muito boa, sem qualquer ameaça de perder a posição para Alonso, que logo foi ultrapassado por Sainz. Apesar de ter criado esperanças ao ultrapassar o experiente compatriota, o espanhol da Ferrari não conseguiu a acompanhar o ritmo holandês e chegou a ficar três segundos atrás dele. Enquanto isso, Sergio Pérez, que bateu no Q2 de sábado e largou em 13º, e Charles Leclerc, penúltimo do grid em razão da punição, buscavam fazer uma prova de reação.

Para o mexicano, a missão acabou ainda nas primeiras voltas, pois teve um problema no carro e precisou abandonar. Deixado sozinho como representante da Red Bull na pista, Verstappen fez sua primeira parada na volta 10 e voltou em terceiro lugar, permitindo alguns minutos de dobradinha espanhola formada por Sainz em primeiro e Alonso em segundo. Na volta 15, contudo, o holandês já havia ultrapassado o bicampeão de 40 anos. Quando Sainz entrou no box, Verstappen assumiu a ponta.

Conforme o tempo foi passando, a previsão realista feita por Alonso no sábado, quando ele disse que era pouco provável que conseguisse continuar no top 3, começou a se cumprir. Sainz voltou dos boxes e roubou dele o segundo lugar. Na sequência, o veterano foi ultrapassado por Lewis Hamilton, que largou em quarto e vinha apresentando um desempenho consistente desde o início. Após a primeira parada, feita na volta 27, foi deixado para trás por Russell, Ocon e Leclerc.

continua após publicidade .

As três primeiras posições seguiram firmas com Verstappen, Sainz e Hamilton, enquanto a parte logo abaixo desenhava alguns duelos. O ritmo foi prejudicado quando Tsunoda ficou preso em uma barreira de proteção após bater o carro, forçando a bandeira amarela com o safety car. No momento, Sainz voltava dos boxes pronto para travar uma intensa batalha com Vestappen.

O safety car saiu da pista deixando 16 voltas para a definição da prova, com o top 5 formado por Verstappen, Sainz, Hamilton e Ocon. Leclerc era o sétimo, atrás de Alonso, em sexto. A Ferrari de Sainz começou a voar nas voltas finais, anotando tempos rápidos e diminuindo cada vez mais a diferença para o atual campeão. O companheiro francês do espanhol também elevou o nível e alcançou o quinto lugar.

No momento em que restavam cinco voltas para o fim, Carlos Sainz cravou a melhor volta da corrida, ao completá-la em 1min15s749. Verstappen percebeu o risco e forçou um pouco mais, aumentando para um segundo a vantagem sobre o adversário ferrarista, que chegou a diminuir para meio segundo. O holandês mostrou maturidade, perseguido por um rival cheio de ímpeto, e conseguiu a 26ª vitória da carreira. Sainz cruzou em segundo e Hamilton em terceiro. Leclerc se contentou com o quinto lugar, abaixo de Russell. O próximo GP de Fórmula está marcado para 3 de julho, na Grã-Bretanha.

continua após publicidade .

Veja as posições finais do GP de Fórmula do Canadá:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1h36min21s757

continua após publicidade .

2º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - a 0s993

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - a 7s006

4º - George Russell (ING/Mercedes) - a 12s313

continua após publicidade .

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - a 15s168

6º - Esteban Ocon (FRA/Alpine) - a 23s890

7º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - a 24s945

continua após publicidade .

8º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - a 25s247

9º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) - a 26s952

continua após publicidade .

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - a 38s222

11º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - a 43s047

12º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - a 44s245

continua após publicidade .

13º - Alexander Albon (TAI/Williams) - a 44s893

14º - Pierre Gasly (FRA/AlhpaTauri) - a 45s183

15º - Lando Norris (ING/McLaren) - a 52s145

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - a 59s978

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - a 1min08s180

-----------------------------------------------------

Não completaram:

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

Mick Schumacher (ALE/Haas)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)