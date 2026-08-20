Verstappen renova com a Red Bull até 2030 e afasta possibilidade de aposentadoria da F-1

O piloto Max Verstappen vai continuar na Fórmula 1 até o fim de 2030. Nesta quinta-feira, ele acertou a renovação de contrato com a Red Bull por mais quatro temporadas em meio à crise com a equipe pela queda de rendimento dos carros e afastou os rumores de que poderia se aposentar.

Com quatro títulos mundiais no currículo, ele deixou de ser protagonista neste ano no que diz respeito à briga pelo primeiro lugar na classificação. Nesta temporada, enquanto o jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, reina absoluto na liderança (219), o holandês é apenas o sexto colocado e contabiliza 109 pontos.

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O contrato do tetracampeão tinha validade até o fim de 2028. A notícia da extensão do vínculo foi divulgada em meio à preparação para o GP da Holanda, corrida que marca o fim da pausa no calendário de Fórmula 1.

"Estou muito satisfeito com a renovação do contrato. Contamos com as melhores pessoas e estou animado para continuar trabalhando junto com todos para voltarmos ao topo", disse Verstappen que aposta em uma retomada da equipe.

"Esse continua sendo o objetivo final pelo qual todos nós temos trabalhado e continuaremos buscando. Quero agradecer à Red Bull, ao Lauren, (Mekies, chefe da equipe) e a todos da Oracle Red Bull Racing pela confiança que depositaram em mim. A equipe é como uma segunda família e me sinto muito à vontade aqui", afirmou.

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Apesar do discurso otimista, Verstappen vem tendo um ano difícil. Após brigar pelo título de 2025 com Lando Norris, este ano ele não conseguiu fazer frente aos seus principais concorrentes e não venceu nenhuma prova nesta primeira metade de temporada.

A equipe, no entanto, dá sinais de que pretende voltar a ser protagonista e a renovação com o tetracampeão é uma resposta para essa mudança de cenário.

"Este compromisso vai além da continuidade de uma parceria que já é extraordinária", afirmou a escuderia que exaltou o bom entendimento entre as duas partes. "Declaração poderosa de confiança mútua e ambição", informou em seu comunicado.