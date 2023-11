Verstappen muda tom crítico sobre GP de Las Vegas e exalta corrida após vitória

Bastou cruzar a bandeirada em primeiro lugar no GP de Las Vegas na madrugada deste domingo, para o holandês Max Verstappen mudar a sua opinião quanto à realização da prova na cidade norte-americana.

"Espero que todos tenham gostado. Nós definitivamente gostamos. Estou animado para voltar aqui no próximo ano e tentar fazer algo semelhante. Foi realmente uma sensação muito especial correr aqui", afirmou o holandês.

Antes da corrida, porém, o piloto da escuderia Red Bull teceu críticas durante a semana de treinamentos quanto à organização da prova, penúltima corrida do calendário da temporada 2023.

Na opinião de Verstappen, os hotéis ao longo da famosa Strip encareceram os preços dos ingressos. Ele também não gostou da ostentação que tomou conta do noticiário. Em sua opinião, o elemento esportivo, que era a corrida, acabou ficando em segundo plano pela presença de celebridades, apresentações musicais e pessoas fantasiadas de Elvis Presley que tiveram livre circulação pelo paddock.

O incidente envolvendo Carlos Sainz nos treinos livres fez o holandês aumentar ainda mais o seu grau de insatisfação. O piloto da Ferrari passou por um bueiro que estava destampado e teve o seu carro bastante danificado. Por conta disso, a organização foi obrigada a fechar o circuito para fazer uma inspeção.

Após obter a 18ª vitória no ano, no entanto, o ânimo do piloto da Red Bul mudou radicalmente. Com discurso regado a elogios Verstappen disse estar ansioso para marcar presença nas próximas edições do GP de Las Vegas.