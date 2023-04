Verstappen mostra confiança apesar de pole de Leclerc em Baku: 'Temos que passar só um carro'

(via Agência Estado)

A pole position conquistada por Charles Leclerc no treino classificatório do GP do Azerbaijão, disputado nesta sexta-feira, não assustou a dupla do Red Bull, que largará logo atrás do piloto da Ferrari no domingo. Max Verstappen e Sergio Pérez, segundo e terceiro colocados, respectivamente, mantêm a confiança, pois sabem que o Circuito Internacional de Baku costuma oferecer boas oportunidades de ultrapassagens.

"Por aqui é muito difícil", avaliou Verstappen em entrevista depois da classificação. "No Q3, você está no limite e tentando fazer tudo perfeito, não é o mais fácil. Mesmo assim, estamos em segundo lugar, sabemos que temos um carro de corrida muito bom. Então, no geral, não é ruim. Claro, você sempre quer começar na frente, mas só temos que ultrapassar um carro", completou.

Verstappen fez sua melhor volta com o tempo de 1min40s391, contra 1min40s203 de Leclerc. Sérgio Pérez, por sua vez, fez 1min40s495 e saiu da pista com um misto de sentimentos. Embora aliviado com o desempenho do carro após ter problemas que o fizeram largar da última posição do GP da Austrália, no qual ficou em quinto lugar, o mexicano esperava mais do que a terceira posição do grid em Baku. De qualquer forma, também demonstrou otimismo diante das chances de ultrapassagem.

"Estou um pouco desapontado por estar sentado em terceiro. Eu definitivamente senti que havia mais tempo nisso, minha volta não estava tão limpa. Mas, se há um lugar onde você pode correr, definitivamente é aqui", disse o piloto Pérez, antes de comentar sobre o desempenho da rival Ferrari. "Sabíamos que chegar aqui com a Ferrari seria a maior ameaça para nós, e acho que Charles também fez uma volta tremenda", afirmou.

A classificação foi disputada na sexta-feira por causa das mudanças no formato das etapas da F-1 que contam com corrida sprint, caso do GP do Azerbaijão. O segundo treino livre foi eliminado e a classificatória ocorreu logo depois do primeiro. No sábado, será realizada a sprint, após classificatória com Q1, Q2 e Q3, valendo pontos extras para o Mundial. Nos dois anos anteriores, a corrida curta era utilizada para definir o grid de largada. A sprint da etapa de Baku ocorre às 10h30 (de Brasília) de sábado, enquanto a corrida principal está marcada para as 8h de domingo.