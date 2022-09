Verstappen garante pole no fim do treino e faz festa da torcida no GP da Holanda

(via Agência Estado)

Uma festa em laranja. Assim pode ser definida a manhã deste sábado em Zandvoort que teve Max Verstappen como o pole nos instantes finais do treino classificatório. Ele fez o tempo de 1min10s342 superando o monegasco Charles Leclerc em 21 milésimos de segundo provocando uma euforia contagiante nas arquibancadas do circuito. Foi a 17ª pole da carreira e a décima na temporada, confirmando a boa fase do líder do Mundial de pilotos. Pole também na edição do ano passado correndo em seu país, ele espera repetir a vitória que obteve em sua casa em 2021.

A pole marca a recuperação da Red Bull que teve problemas nos treinos livres. "Trabalhamos a noite toda e mexe muito no carro. Conseguimos deixar um ritmo rápido e vai ser muito importante largar na frente", falou o piloto holandês.

O treino passou a ser disputado de forma ainda mais acirrada no início do Q3. Logo em suas primeiras tentativas Leclerc, Verstappen e Sainz fizeram tempos muito próximos. Lewis Hamilton chegou a estar em segundo lugar, mas depois voltou a ser superado pelas duas Ferraris.

O trabalho nos boxes passou a ser intenso com os mecânicos buscando ajustar os carros em busca de um melhor tempo.

Durante a disputa, o treino chegou a ser interrompido. Torcedores lançaram sinalizadores que atrapalharam o andamento dos trabalhos dos pilotos.

A boa surpresa ficou por conta do bom desempenho da Mercedes. Lewis Hamilton terminou o treino com 1min11s331 fazendo o quarto melhor tempo e largado na segunda fila com Carlos Sainz, da Ferrari, em terceiro lugar.

No final do treino, a bandeira amarela foi acionada em função de um acidente com Sérgio Pérez, ele rodou na curva e chegou a ficar atravessado na pista. Com problemas no carro, Lance Stroll teve problemas no carro e acabou não participando do Q3.

Confira o grid de largada para o GP da Holanda

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min10s343

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min10s363

3º - Carlos Sainz(ESP/Ferrari), em 1min10s434

4º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min10s648

5º - Sergio Perez (MEX/Red Bull), em 1min11s077

6º - George Russel (ING/Mercedes), em 1min11s147

7º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min11s174

8º - Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min11s442

9º - Yuki Tsunoda - (JAP/AlphaTauri), em 1min12s556

10º- Lance Stroll - (CAN/Aston Martin), em 1min11s416

---------------------------------------------------------

11°- Pierre Gasly - (FRA/AlphaTauri), em 1min11512

12º- Esteban Ocon - (FRA/Alpine), em 1min11s605

13º- Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min11s613

14º- Zhou Guanyou - (CHI/Alfa Romeo), em 1min11704

15º- Alex Albon - (TAI/Williams), em 1min11s802

--------------------------------------------------------

16º - Valteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min11s961

17º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min12s081

18º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min12s041

19º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min12s391

20º - Nicholas Lafiti (CAN/Williams), em 1min13s353