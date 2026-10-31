Verstappen e Lawson são punidos pela FIA após incidente em treino no GP do México

Max Verstappen e Liam Lawson foram punidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após um incidente durante o segundo treino livre do GP do México, nesta sexta-feira (30). Os dois pilotos perderão uma posição no grid de largada da corrida de domingo e receberam um ponto de penalidade cada na superlicença.

O episódio aconteceu nos primeiros minutos da sessão, quando Verstappen e Lawson se envolveram em uma sequência de manobras entre a aproximação da curva 12 e a saída da curva 14. Segundo o relatório dos comissários, o piloto da Red Bull estava em uma volta de preparação, enquanto o neozelandês da Racing Bulls reduzia a velocidade antes de iniciar outra volta rápida.

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Após ouvir os pilotos, representantes das equipes e analisar as imagens do incidente, a FIA considerou que ambos tiveram uma conduta inaceitável na pista. Verstappen e Lawson também reconheceram que as manobras foram desnecessárias e desajeitadas.

FIA ENDURECE PUNIÇÃO APÓS EPISÓDIOS ANTERIORES

Na justificativa da decisão, os comissários destacaram que situações semelhantes já haviam ocorrido durante treinos livres nesta temporada. Por isso, optaram por uma punição mais rigorosa do que a advertência normalmente aplicada nesses casos.

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A entidade também levou em consideração que as equipes já haviam sido alertadas sobre esse tipo de comportamento, especialmente em situações que envolvem disputas entre carros durante os treinos.

Com a penalidade, Verstappen soma seu primeiro ponto na superlicença nos últimos 12 meses. Lawson, por outro lado, chegou a quatro pontos acumulados no mesmo período.