Verstappen contraria Hamilton antes do GP da Áustria e alfineta: A vida é injusta mesmo

A quinta-feira de coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, em Spielberg, foi marcada por algumas trocas de farpas entre o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

O debate teve início após Hamilton afirmar que entende que o rival tem uma boa vantagem no campeonato de pilotos e, assim, sua equipe pode começar a pensar em desenvolver o carro para a temporada do ano que vem.

Hamilton propôs que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) insira uma regra em que haja um prazo para que as equipes entreguem o planejamento de 2024.

"A FIA deveria estabelecer um prazo em que todos recebam permissão para começar a desenvolver o carro da próxima temporada. Por exemplo, 1º de agosto, para que ninguém possa obter uma vantagem no próximo ano, pois isso é injusto. Digamos que você comece a temporada e saiba que tem um carro ruim; você poderia simplesmente decidir não desenvolver esse carro e investir todo o dinheiro no carro do próximo ano", afirmou Hamilton.

Verstappen foi irônico ao comentar a reclamação do heptacampeão mundial de Fórmula 1. "A vida é injusta mesmo, não só na Fórmula 1. Muitas coisas na vida são injustas, a gente tem de aceitar", respondeu o piloto da Red Bull.

A Red Bull ganhou todas as oito corridas na temporada, seis com Verstappen e duas com Sergio Pérez. Na classificação geral de pilotos, o holandês lidera com 195 pontos. No campeonato de construtores, a escuderia austríaca lidera com 321 pontos. O Grande Prêmio da Áustria acontece neste domingo às 10h.