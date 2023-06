Verstappen confirma favoritismo e fecha o dia como melhor nos dois treinos no GP da Espanha

Max Verstappen tem tudo para dar mais um passeio em uma corrida na temporada da Fórmula 1. O holandês da Red Bull, líder do Mundial de Construtores e atual bicampeão, sobrou no primeiro dia de treinos para o GP da Espanha. Melhor nas duas atividades, fechou a sexta-feira melhorando sua marca em 700 milésimos, com 1min13s907. Diferentemente da manhã, a escuderia não conseguiu repetir a dobradinha com Fernando Alonso assumindo o segundo lugar. Sergio Pérez caiu para quarto, superado também por Nico Hülkenberg.

Com apenas metade do segundo treino, Verstappen já confirmava que chega forte em Barcelona ao cravar a melhor marca do dia. Principal concorrente da Red Bull, e em casa, Alonso ficou perto da marca do atual bicampeão ao ficar somente 0s270 quando restavam mais de 27 minutos ainda.

O espanhol havia dito na quinta-feira que seria muito difícil a Aston Martin desbancar a Rede Bull na corrida do domingo. Mas quer andar próximo dos líderes do Mundial para seguir fechando as provas entre os quatro melhores como fez nas seis provas disputadas até então.

Enquanto Verstappen sobrava na frente e até fazia piadas com a equipe pelo rádio, Sergio Pérez lutava para também mostrar força e repetir a dobradinha da manhã. Com muito esforço, o mexicano cravou o quarto tempo, 0s312 distante do companheiro. O alemão Nico Hülkenberg, da Haas, era quem surpreendia com o terceiro tempo - foi o 17° no GP de Mônaco, por exemplo.

Em contrapartida, a Williams decepcionava mais uma vez, com seus dois pilotos, Alexander Albon e Logan Sargeant, como os piores. A Mercedes também ocupava posição intermediária, com Russell em oitavo e Hamilton somente em 11°. A Ferrari melhorou um pouco o rendimento, com Charles Leclerc fechando em sexto (foi oitavo pela manhã) e com o companheiro Carlos Sainz também ganhando duas posições, terminando em sétimo.

Mesmo em último e girando alto, Sargeant causou "emoção" na parte final da atividade ao forçar uma ultrapassagem em Hülkenberg. Quase colidiram e a Williams ficou para trás. Lance Stroll, companheiro de Alonso, conseguiu piorar o 15° posto da abertura do dia ao fechar em 18°.

Depois de cravarem as melhores marcas logo de cara, muitos pilotos aproveitaram para simular a disputa da corrida e deram muitas voltas no rápido circuito da Catalunha. A definição do grid ocorre neste sábado. A corrida será no domingo, com largada às 10 horas.

Confira o resultado final do 2º treino livre do GP da Espanha:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min13s907

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min14s077

3º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min14s177

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min14s219

5º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min14s242

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min14s246

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min14s274

8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min14s392

9º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min14s448

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min14s457

11º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min14s549

12º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min14s583

13º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min14s585

14º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min14s694

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min14s713

16º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min14s785

17º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min14s840

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min15s010

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min15s056

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min15s415