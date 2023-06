Verstappen brilha em treino no GP da Áustria e fatura 4ª pole consecutiva

Siga o TNOnline no Google News

Max Verstappen obteve nesta sexta-feira sua sexta pole position da temporada, a quarta consecutiva, ao dominar o treino classificatório do GP da Áustria de Fórmula 1. O piloto holandês da Red Bull sofreu a pressão dos rivais da Ferrari, mas garantiu a primeira posição no grid de largada da corrida marcada para domingo, no Red Bull Ring, na cidade de Spielberg.

O atual bicampeão da F-1 soma agora 26 poles em sua carreira, estendendo agora sua hegemonia para a atual temporada, em que a Red Bull venceu todas as corridas. Verstappen, contudo, teve menor vantagem do que o esperado ao longo do treino classificatório. Isso porque a Ferrari exibiu evolução em relação às etapas anteriores.

O holandês, que também foi pole na Áustria em 2022 e 2021, anotou o tempo de 1min04s391. O monegasco Charles Leclerc veio logo atrás, com 1min04s439. E o espanhol Carlos Sainz Jr., também da Ferrari, registrou 1min04s581. Até mesmo os pilotos da equipe italiana se surpreenderam com a pequena diferença para o líder do campeonato.

O trio de pilotos reclamou das dificuldades de se pilotar em Spielberg, cujo traçado é dos mais estreitos da temporada. Na prática, eles sofrem para manter os quatro pneus dentro da pista, sem estourar os limites das zebras, o que causou diversos cancelamentos de tempo ao longo da sessão.

A maior vítima foi o mexicano Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, equipe dona do circuito austríaco. Ele perdeu a chance de avançar ao Q3, a última sessão do treino porque seu tempo, na parte final do Q2, fora cancelado pelos comissários de prova.

A sessão desta sexta contou com raros incidentes. O único de maior volume foi protagonizado pelo finlandês Valtteri Bottas. O piloto da Alfa Romeo perdeu a traseira logo na curva 1, rodou na pista e ficou parado na grama, em posição de risco. A bandeira vermelha chegou a ser acionada, mas paralisou brevemente o treino.

O treino classificatório, geralmente disputado aos sábados, foi realizado nesta sexta por causa de mudanças na programação causadas pela corrida sprint, a ser disputada no sábado. Na prática, os pilotos tiveram apenas um treino livre no fim de semana, realizado no início desta sexta-feira.

Confira o grid de largada para o GP da Áustria de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min04s391

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min04s439

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min04s581

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min04s658

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min04s819

6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min04s893

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min04s911

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min05s090

9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min05s170

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min05s823

----------------------------------------------------

11º - George Russell (ING/Mercedes), 1min05s42

12º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min05s45

13º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min05s60

14º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min05s68

15º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 2min06s688*

----------------------------------------------------

16º - Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri), 1min05s784

17º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min05s818

18º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min05s948

19º - Kevin Mgnussen (DIN/Haas), 1min05s971

20º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min05s974

* Melhor tempo foi cancelado.