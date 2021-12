Verstappen bate em muro no final e deixa pole com Hamilton na Árabia Saudita

Da Redação

Uma batida de Max Verstappen na volta final do Q3 classificatório do GP da Arábia Saudita, em Jeddah, montou um grid de largada muito celebrado pela Mercedes. Isso porque Lewis Hamilton ficou com a pole position, após conseguir uma volta de 1min27s511, e Valtteri Bottas terminou com o segundo melhor tempo, cravando um dobradinha da equipe alemã.

continua após publicidade .

Verstappen ficou com o terceiro lugar, mas poderia ter ficado em primeiro, isso se não tivesse a última volta, até então muito boa, interrompida por uma colisão com o muro. "Não sei direito o que aconteceu, travei a roda aqui e parei no muro. O mais importante é que o carro está rápido e vamos buscar a vitória amanhã", comentou o holandês da Red Bull, decepcionado.

Companheiro de equipe de Verstappen, o mexicano Sergio Pérez ficou apenas com o quinto lugar do grid, atrás de Charles Leclerc, da Ferrari. Pierre Gasly, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Antonio Giovinazzi completaram o top 10 do treino cheio de emoções, encerrado com a alegria de Hamilton.

continua após publicidade .

"É uma pista difícil, muito técnica, muito complexa. É espetacular o que fizeram aqui, a velocidade da pista é fenomenal", disse o britânico. "Trabalhamos muito no acerto do carro, a colaboração do Bottas tem sido muito importante, melhor companheiro de equipe que já tive", completou.

Após um Q1 com Perez, Bottas e Ricciardo donos dos melhores tempos e Sebastian Vettel e Mick Schumacher eliminados, o Q2 teve Hamilton em primeiro, seguido pela dupla rival Sérgio Perez e Verstappen. Então, na bateria final, houve uma disputa acirrada pelo melhor tempo. Em grande dia, Bottas chegou a fazer o melhor tempo, com 1min28s183, mas foi superado pelo colega de equipe, depois batido pelo holandês da Red Bull.

Quando faltava pouco mais de um minuto para o fim da Q3, Hamilton conseguiu fazer 1min27s511 e assumiu a ponta. Com isso, Verstappen foi para o tudo ou nada, na missão de recuperar a primeira posição tomada pelo rival, e deu sinais de que faria uma excelente volta final, mas bateu no muro e deixou a pole nas mãos do britânico.

continua após publicidade .

Confira o grid de largada do GP da Arábia Saudita:

1.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min27s511

2.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min27s622

continua após publicidade .

3.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min27s653

4.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min28s054

continua após publicidade .

5.º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - 1min28s123

6.º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1min28s125

7.º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min28s180

continua após publicidade .

8.º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min28s442

9.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min28s647

10.º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min28s754

continua após publicidade .

-------------------------------------------------

11.º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min28s668

continua após publicidade .

12.º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min28s885

13.º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min28s920

14.º - George Russell (ING/Williams) - 1min29s054

15.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari) - 1min53s652

-------------------------------------------------

16.º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min29s177

17.º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - 1min29s198

18.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min29s368

19.º - Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min29s464

20.º - Nikita Mazepin (RUS/Haas) - 1min30s473