Verstappen admite surpresa com pole da sprint em Singapura: 'Carro voltou à vida'

Max Verstappen encontrou na troca de pneus a resposta para decidir a classificação da sprint de Singapura nesta sexta-feira. Depois de superar George Russell e Charles Leclerc na tentativa final, o piloto da Red Bull admitiu que o desempenho foi além do que esperava. "Quando colocamos os pneus macios, pareceu que o carro voltou à vida, mas não esperava isso", afirmou.

O holandês marcou 1min31s156 e garantiu a primeira posição com 120 milésimos de vantagem sobre Russell. Em um circuito cercado por barreiras, destacou a necessidade de continuar buscando tempo mesmo com o risco de um erro. "É sempre muito perto do muro em Singapura. A gente acertou a volta e continuou forçando", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A satisfação com o resultado também apareceu na avaliação sobre o momento da equipe. "Muito feliz por ser o primeiro. Acho que nas últimas corridas a gente vinha sendo mais forte", declarou Verstappen. A classificação dá continuidade à reação da Red Bull depois de sua vitória em Sepang, na etapa anterior, agora em uma pista com características diferentes.

Apesar da primeira posição, o tetracampeão evitou tratar a evolução como sinal de que os problemas desapareceram. "Ainda sabíamos que tínhamos pontos fracos no carro, sabia que tinha que pilotar o melhor possível aqui", afirmou. A fala aponta para um resultado construído tanto pela melhora do equipamento quanto pela capacidade de administrar suas limitações nas ruas de Marina Bay.

A comemoração ainda depende de uma decisão dos comissários. Verstappen foi chamado para esclarecer uma possível ultrapassagem sobre Lewis Hamilton sob bandeira amarela na primeira fase da sessão. A investigação pode alterar sua posição de largada para a sprint, marcada para este sábado, às 6h, pelo horário de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O resultado abre uma oportunidade de vitória em Singapura, onde Verstappen nunca venceu o GP principal. A corrida curta, porém, é uma disputa independente da prova de domingo. Depois da sprint, os pilotos voltam à pista no sábado, às 10h, para a classificação que define o grid do grande prêmio.