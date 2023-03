Verstappen admite "carro fantástico" no Bahrein e Perez confirma dobradinha

(via Agência Estado)

Verstappen mostrou que novamente é o grande favorito a levar o título mundial de pilotos na Fórmula 1 em 2023. O holandês começou com uma vitória arrasadora, não dando a menor oportunidade para nenhum adversário neste domingo. O piloto da Red Bull, que conquistou o GP do Bahrein pela primeira vez na carreira, enalteceu o trabalho da equipe que, mais uma vez, entregou um carro com um ritmo de corrida acima das demais.

"Apesar do bom ritmo nos treinos, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Estamos felizes por ganhar pela primeira vez aqui no Bahrein. Temos um pacote muito bom. Vamos conseguir brigar por coisas grandes. Tenho que agradecer muito a equipe. O trabalho de inverno foi ótimo e nos deram um carro fantástico", disse Verstappen.

Apesar de vencer com extrema facilidade, Verstappen destacou que a Red Bull ainda tem que melhorar para seguir nas primeiras colocações. "É verdade que assustei um pouco durante os treinos. Temos ainda o que melhorar, mas nada muito grande. Precisamos acertar alguns detalhes para a próxima corrida", afirmou.

Para conquistar o tricampeonato, Verstappen terá que quebrar um jejum que dura desde 2016. O último piloto que venceu a primeira corrida e foi campeão ocorreu com a Mercedes, com Nico Rosberg, que foi o responsável por entrevistar os pilotos neste domingo.

Assim como Verstappen, Sérgio Perez, que acabou na segunda colocação, em mais uma dobradinha da Red Bull, também elogiou o trabalho da equipe e se mostrou satisfeito com o resultado. O mexicano se colocou na briga pelo título de pilotos.

"Foi um começo muito bom. Se olhar para o ano passado, é muito bom voltar a fazer uma dobradinha. Trabalhamos duro. É legal ver todos aproveitando. Temos um pacote forte. Foi importante levar o carro ate o fim. Estou chegando mais perto do Verstappen a cada corrida. Estou me sentindo confortável e vou dar o meu melhor", disse.

Pérez explicou o motivo que o levou a não ameaçar seu companheiro de equipe. "A largada me colocou fora da competição, eu tinha que minimizar o prejuízo. Foi o máximo que pude fazer", disse o mexicano, que foi ultrapassado por Leclerc na largada e se aproveitou do abandono do piloto da Ferrari para confirmar o segundo lugar.