Veron testa negativo e viaja a Abu Dabi para se juntar ao elenco do Palmeiras

O atacante Gabriel Veron testou negativo para a covid-19 no Brasil e foi convidado pela diretoria, comissão e elenco para se juntar à delegação do Palmeiras em Abu Dabi. Ele está a caminho dos Emirados Árabes Unidos e vai torcer pelos companheiros de perto na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, neste sábado, às 13h30 (de Brasília).

Veron ficou fora da lista de inscritos no torneio porque foi infectado pela covid-19 e, ao contrário de Piquerez, não testou negativo a tempo de jogar a competição. O jovem foi submetido a novos exames e só teve resultado negativo nesta quarta-feira. Com isso, foi liberado para viajar a Abu Dabi.

Na quarta, Vinicius Silvestre foi liberado para voltar aos treinamentos após cumprir isolamento em um hotel em Abu Dabi depois que testou positivo para covid-19 na chegada da delegação aos Emirados Árabes Unidos.

O elenco, portanto, ficará completo na capital dos Emirados Árabes Unidos. Abel Ferreira, o criador do lema "Todos Somos Um", quis que os atletas cortados da lista da competição continuassem com a delegação no país árabe e participassem das atividades diárias.

Além de Veron, Renan, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Vanderlan e Giovani não integram a lista dos atletas no torneio da Fifa, mas participam do convívio com o elenco.

O Palmeiras treina mais duas vezes antes do duelo que definirá o campeão mundial. Nesta quinta-feira faz uma atividade às 18h (horário local) no Zayed Sports City, e na sexta-feira reconhece o gramado do palco da final, o Mohammed Bin Zayed Stadium. A decisão contra o Chelsea está marcada para as 13h30 (horário de Brasília) de sábado.