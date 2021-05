Vendas de moradias na China dão salto anual de 73,2% no 1º quadrimestre

Continua após publicidade

As vendas de moradias na China tiveram expansão anual de 73,2% no primeiro quadrimestre, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. Apesar de forte, o resultado mostra desaceleração ante o ganho anual de 95,5% observado no primeiro trimestre.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários apresentaram crescimento anual de 21,6% nos primeiros quatro meses de 2021, após subirem 25,6% no período de janeiro a março.

Já as construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - aumentaram 12,8% no confronto anual do primeiro quadrimestre, também perdendo força em relação ao acréscimo de 28,2% verificado no primeiro trimestre.

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China subiu 4,45% na comparação anual de abril, segundo dados divulgados pelo NBS. O avanço mostra leve aceleração frente ao aumento anual de 4,36% registrado em março.

Em relação ao mês anterior, os preços de novas moradias chinesas registraram alta média de 0,48% em abril. Em março, o ganho mensal havia sido de 0,41%. Fonte: Dow Jones Newswires.