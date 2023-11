Veja riscos de queda no Brasileiro após triunfo do Cruzeiro em jogo atrasado

O jogo atrasado entre Fortaleza e Cruzeiro, pela 30ª do Brasileirão, mudou o risco de rebaixamento dos times de baixo de tabela. Com a vitória por 1 a 0 neste sábado, o Cruzeiro teve um respiro e saiu do Z-4. As possibilidades de queda do clube mineiro de Ronaldo na Série A diminuíram, ao passo que Santos, Vasco e Bahia viram as chances de rebaixamento aumentarem.

Na 34ª rodada, o Cruzeiro perdeu para o Coritiba e tinha 35,6% de chances de rebaixamento. O técnico Zé Ricardo foi demitido após o jogo e o diretor técnico Paulo Autuori assumiu como treinador interino. Agora, o clube reduziu para 13,9% a possibilidade de queda, conforme as contas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Na tabela, os cruzeirenses superaram o Bahia, então o primeiro time fora do Z-4 e subiram para 16º, com 40 pontos. O time ainda conta com outro jogo atrasado, um confronto direto com o Vasco, na quarta-feira, às 19 horas, pela 33ª rodada. Desde que começou o Brasileiro, Ronaldo, dono do Cruzeiro, disse que o time teria de sobreviver nesta temporada porque o foco do clube era equacionar suas contas. Se o time escapar, o ano será positivo para o time.

O clube carioca também tem 40 pontos e é 15º. Com a vitória do Cruzeiro nesta sábado, as chances de queda do Vasco estão em 13,6%. O Bahia entrou no Z-4 depois do jogo atrasado do time mineiro e viu a possibilidade de rebaixamento crescer para 67,3%.

Com 42 pontos e na 14ª posição, o Santos tem uma situação mais confortável, Porém, o clube viu as chances de queda aumentarem de 3,4% para 4,9%. O Fortaleza, que tinha até possibilidade de classificação para a Libertadores, agora vê a disputa do torneio continental praticamente impossível e ainda tem 1,4% de chances de cair.

Internacional e Corinthians têm, respectivamente, 3,2%, e 1,1%. No extremo da tabela, o América-MG já foi rebaixado. O Coritiba está a caminho da Série B. A matemática aponte 0,01% de chance de de salvar. O Goiás tem 94,4% de possibilidade de queda.

PROBABILIDADES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO 2023

Palmeiras - 46,1%

Botafogo - 28,3%.

Red Bull Bragantino - 15,4%

Grêmio - 6,2%

Flamengo - 3,3%

CHANCES DE VAGA NA LIBERTADORES 2024

Palmeiras - 99,99%

Botafogo - 99,97%

Red Bull Bragantino - 99,76%

Grêmio - 99,55%

Flamengo - 98,2%

Atlético-MG - 97,5%

Athletico-PR - 4,8%

RISCO DE REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO 2023

América-MG - 100%

Coritiba - 99,9%

Goiás - 80,9%

Bahia - 67,3%

Cruzeiro - 13,9%

Vasco - 13,7%

Santos - 4,9%

Inter - 3,2%

Fortaleza - 1,4%

Corinthians - 1,1%