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Veja revisão do VAR que fez árbitro de Palmeiras x Chapecoense mudar de ideia em gol anulado

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 11:33:00 Editado em 01.06.2026, 11:41:53
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A CBF tornou público o áudio do VAR envolvendo o gol anulado da Chapecoense na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O diálogo expõe a mudança de entendimento do árbitro Felipe Fernandes de Lima sobre o lance que gerou forte debate após a partida disputada no Nubank Parque.

Na avaliação inicial entre a equipe de arbitragem e o VAR, comandado por Antônio Magno Lima Cordeiro, havia consenso sobre a existência de um empurrão em Murilo dentro da área palmeirense. Ainda assim, a interpretação preliminar era de que o defensor não conseguiria alcançar a bola nem participava diretamente da disputa, cenário que mantinha a validação do gol.

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Durante a conversa, o responsável pelo vídeo reforça justamente essa leitura apresentada pelo juiz em campo.

"Tem o empurrão, mas você narra que a bola não chegaria para ele. Foi exatamente o que tu narrou. Foi o que você narrou, não está na disputa", afirma Antônio Magno Lima Cordeiro na comunicação divulgada pela entidade.

O panorama, no entanto, mudou após reclamações intensas dos jogadores do Palmeiras. Utilizando uma possibilidade prevista pelo protocolo, Felipe Fernandes de Lima decidiu revisar a jogada no monitor instalado à beira do gramado.

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Depois de rever as imagens, o árbitro alterou completamente sua interpretação. Para ele, o contato teve consequência direta na jogada ao retirar de Murilo a chance de disputar a bola.

"Para mim, a falta tem impacto. A bola está em jogo. Tira a possibilidade de o defensor disputar a bola. Ok? (...) Decisão vai ser que o gol será anulado, tiro livre direto a favor da defesa", comunicou o juiz à cabine do VAR antes do anúncio oficial ao estádio.

O lance não encerrou a atuação polêmica da arbitragem. Pouco depois do reinício da partida, a equipe de vídeo sugeriu nova revisão, desta vez por um contato envolvendo Khellven e Neto Pessoa na área do Palmeiras.

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Após analisar o episódio, Felipe Fernandes de Lima apontou penalidade máxima para a Chapecoense. "Defesa joga deliberado, falta imprudente, dentro da área. Falta sem cartão", declarou o árbitro ao explicar a decisão.

Apesar da marcação, a Chapecoense desperdiçou a cobrança e deixou o campo derrotada. Mesmo atuando com um jogador a menos após a expulsão de Allan, o Palmeiras venceu por 1 a 0, chegou aos 41 pontos e abriu sete de vantagem sobre o Flamengo na liderança do Brasileirão. A equipe catarinense, por sua vez, segue na última colocação, com nove pontos, antes da pausa do torneio para a Copa do Mundo.

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