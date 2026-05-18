Veja ranking dos clubes formadores dos convocados do Brasil na Copa; 4 equipes lideram

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O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a lista dos 26 jogadores que irão defender a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que inicia-se em junho.

Com três dos jogadores da convocação com idade menor que 23 anos - marca que consolida a formação de base - o Brasil terá jovens em busca do hexacampeonato em sua primeira participação na Copa.

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Para tornarem-se destaques no futebol mundial e atingirem uma Copa do Mundo, defendendo a camisa do Brasil, os 26 jogadores convocados precisaram da formação das categorias de base.

O Mecanismo de Solidariedade da Fifa determina que uma porcentagem de 5% do valor das transferências de vendas de jogadores é distribuído para os clubes formadores, onde os atletas fizeram sua categoria de base, período entre os 12 e os 23 anos.

Levando como base essa porcentagem e o tempo que o atleta esteve no clube, o Estadão ranqueou as equipes que mais formaram representantes do Brasil no Mundial.

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Rio de Janeiro e São Paulo lideram o topo da lista com 2 clubes cada e 3 jogadores formados em cada uma dessas equipes. Logo atrás, mais um clube paulista, o Palmeiras, igualando em 2 convocados junto com os sulistas Athletico Paranaense e Avaí.

A lista de clubes que formaram um jogador da lista de Carlo Ancelotti é longa, reunindo desde clubes de Série A, como Atlético-MG, Cruzeiro e Internacional, até clubes que frequentam divisões abaixo, como o Verê FC, do Paraná, e o Tupynambás, de Juiz de Fora-MG.

Vale ressaltar que pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa, mais de um clube pode ser considerado formador de um jogador, variando a porcentagem de acordo com a idade e tempo que o atleta esteve no time.

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CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS CLUBES FORMADORES DOS 26 DO BRASIL NA COPA DO MUNDO:

Goleiros: Alisson (Internacional). Ederson (São Paulo) e Weverton (Juventus do Acre e Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Athletico Paranaense), Bremer (São Paulo e Atlético Mineiro), Danilo (Tupynambás e América-MG), Douglas Santos (Náutico), Gabriel Magalhães (Avaí), Ibañez (Players RS Futebol Clube e Fluminense), Leo Pereira (Athletico Paranaense), Marquinhos (Corinthians) e Wesley (Atlético Tubarão e Flamengo).

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Meio-campo: Bruno Guimarães (Audax), Casemiro (São Paulo), Danilo (Bahia, Cajazeiras e Palmeiras), Fabinho (Paulínia e Fluminense) e Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Corinthians e Ituano), Igor Thiago (Verê FC e Cruzeiro), Luiz Henrique (Fluminense), Matheus Cunha (Coritiba), Neymar (Santos), Raphinha (Avaí), Rayan (Vasco) e Vini Jr (Flamengo).