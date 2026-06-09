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Veja quem são os irmãos jogadores que vão a campo e separam famílias na Copa

De astros da Europa a seleções estreantes, laços familiares marcam as convocações das 48 equipes que disputam o Mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 08:43:48 Editado em 09.06.2026, 08:44:23
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Veja quem são os irmãos jogadores que vão a campo e separam famílias na Copa
Autor Irmãos dividem campo na Copa do Mundo 2026 - Foto: Reprodução/Instagram

A Copa do Mundo de 2026 será histórica não apenas pelo formato com 48 seleções, mas também pela quantidade de laços familiares que se cruzarão nos gramados. O torneio apresentará uma série de histórias curiosas envolvendo irmãos que disputarão o Mundial. Enquanto alguns dividirão o mesmo vestiário em busca do título, outros estarão em lados opostos, defendendo países e até continentes diferentes devido a dupla nacionalidade ou escolhas de carreira.

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Entre os que vestirão a mesma camisa, os defensores Theo Hernández, do Al-Hilal, e Lucas Hernández, do PSG, representam a França na tentativa de conquistar o bicampeonato juntos.


Veja quem são os irmãos jogadores que vão a campo e separam famílias na Copa
AutorIrmãos Hernández vão disputar a Copa pela França - Foto: Reprodução/Instagram

Cenário semelhante vive a seleção de Curaçao, que conta com a experiência dos irmãos Leandro Bacuna e Juninho Bacuna, atletas com rodagem pelo futebol europeu que lideraram o país caribenho em sua histórica e inédita classificação para o torneio.

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Veja quem são os irmãos jogadores que vão a campo e separam famílias na Copa
AutorLeandro Bacuna e Juninho Bacuna - Foto: Reprodução/Instagram

Por outro lado, a rivalidade fraterna ganhará força com atletas que optaram por pátrias distintas. O caso mais emblemático é o dos irmãos Williams: Nico Williams consolidou-se como uma das principais estrelas da Espanha, enquanto seu irmão mais velho, Iñaki Williams, preferiu defender Gana, a terra natal de seus pais.

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AutorNico e Iñaki com a mãe Maria - Foto: Reprodução/Instagram

O continente africano também atraiu Derrick Luckassen, que após passar pela base da Holanda decidiu jogar por Gana, enquanto seu irmão, o atacante Brian Brobbey, permaneceu na seleção holandesa. Os dois chamam a atenção por utilizarem sobrenomes diferentes, já que Luckassen herdou o nome da mãe.


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Veja quem são os irmãos jogadores que vão a campo e separam famílias na Copa
AutorDerrick Luckassen e Brian Brobbey vão jogar a Copa - Foto: Reprodução/Instagram

A divisão familiar se repete com os irmãos Doué, onde Désiré defende a França como uma das grandes promessas europeias e Guéla atua pela Costa do Marfim. Já na família Souttar, a separação é geográfica, com John Souttar defendendo a Escócia — que está no Grupo C, o mesmo do Brasil — e Harry Souttar vestindo as cores da Austrália.

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Veja quem são os irmãos jogadores que vão a campo e separam famílias na Copa
AutorGêmeos da Holanda revivem desilusão de não jogarem juntos - Foto: Reprodução/Instagram

O Mundial quase registrou a participação dos gêmeos Jurrien e Quinten Timber pela Holanda, mas a união foi desfeita às vésperas da competição devido a uma lesão na virilha de Jurrien, zagueiro do Arsenal, que acabou cortado pelo técnico Ronald Koeman e substituído por Lutsharel Geertruida.

Com informações: GE

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