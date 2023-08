Veja quanto custa para ver Messi jogar sua primeira final com o Inter Miami

Messi disputa no próximo sábado, 19, sua primeira decisão com o Inter Miami. Na final da Leagues Cup, o time do argentino vai visitar o Nashville SC e quem quiser comprar um dos 30 mil ingressos disponíveis para a partida terá que colocar a mão no bolso. No site oficial que comercializa as entradas, o ingresso mais barato custa US$ 484,50, cerca de R$ 2.419. As equipes decidem o título neste sábado, às 22 horas (de Brasília).

Para efeito de comparação, na final da Liga dos Campeões da última temporada, disputada entre Manchester City e Inter de Milão, em Istambul, o ingresso mais barato custava 70 euros, cerca de R$ 367,50 de acordo com a cotação da época, mais de seis vezes mais barato do que a decisão da Leagues Cup envolvendo Messi.

De acordo com o Nashville, mandante da decisão da competição neste sábado, ainda existem ingressos para todos os setores do estádio para a final de sábado. Desde de sua estreia com a camisa do Inter Miami, Messi mudou a realidade do clube na temporada no quesito desempenho e principalmente em relação ao público nos estádios em que joga.

Em sua estreia, na primeira rodada da Leagues Cup, Messi fez o torcedor do Inter Miami esgotar os 20 mil ingressos para o jogo mais de 24h antes do início da partida. Por causa disso, os donos da equipe oficializaram que o processo para aumentar a capacidade do estádio da equipe foi acelerado. O mesmo aconteceu nas outras partidas do time pela competição, seja como mandante ou visitante.

O Inter Miami chega para a decisão deste sábado invicto. Em seis jogos, o time venceu cinco e empatou um. A equipe tem o melhor ataque da competição, com 21 gols marcados, e Messi é o maior artilheiro com nove bolas nas redes até o momento.