Veja quais foram os cinco gols mais bonitos feitos por Pelé

O maior jogador de todos os tempo, Pelé, teve uma carreira marcada com belos gols. O Rei do Futebol morreu na tarde desta quinta-feira (29), após passar um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Para relembrar a carreira brilhante de Pelé, confira abaixo os cinco gols mais bonitos marcados por ele.

A "obra prima" que ocupa a primeira posição foi feito em uma goleada do Santos sobre a Juventus, em 1959, por 4x0. Na partida na Rua Javari, pouco mais de 10 mil pessoas testemunharam quando Pelé recebeu de Durval, chapelou quatro marcadores em sequência e marcou um golaço de cabeça. O único problema é que não existe um registro em vídeo do lance, porém, há um vídeo que reconstitui o gol. Veja abaixo:

null - Vídeo por: brenojv

O segundo ocorreu no Mundial de Clubes em 1962, onde o Santos venceu o Benfica por 5 a 2. O camisa 10 recebeu de Zito, cortou dois marcadores e fez o segundo gol do Peixe sobre o Benfica em Portugal. Vale ressaltar que o Rei ainda marcou outros dois gols na partida em uma das suas maiores atuações individuais pelo clube.



null - Vídeo por: rluiz66

O gol que ocupa a terceira posição foi marcado na final da Copa do Mundo, em 1958, quando a Seleção Brasileira enfrentou a Suécia. Pelé recebeu cruzamento, deu dois lençóis nos zagueiros suecos e bateu no canto do goleiro para fazer o terceiro gol do Brasil no primeiro título da Copa do Mundo.

null - Vídeo por: jogosdobrasil

O quarto também foi feito na Copa de 1958 no primeiro título do Brasil. Pelé decidiu as quartas de final do Mundial ao marcar o gol da vitória da seleção brasileira por 1 a 0 sobre País de Gales. Ele recebeu de Didi, deu um lençol no marcador e tocou para as redes.

null - Vídeo por: tooothen

Em último lugar fica o gol em que o rei marcou, usando a camisa da seleção, contra o Resto do Mundo, em 1973. Essa partida marcou a despedida de Garrincha. Pelé homenageou o “Gênio das pernas tortas” com um de seus mais bonitos gols na carreira. O Rei recebeu na entrada da área, limpou cinco marcadores e tocou na saída do goleiro.

null - Vídeo por: jogosdobrasil

As informações são do ND Mais.

