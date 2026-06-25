Veja possíveis adversários e datas dos jogos do Brasil no mata-mata da Copa
Com o primeiro lugar garantido, Seleção já tem horários e locais definidos para as fases eliminatórias
A Seleção Brasileira já conhece a rota que precisará percorrer no mata-mata em busca do título da Copa do Mundo. Com a classificação assegurada na liderança do Grupo C após a vitória sobre a Escócia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem seu primeiro compromisso na fase de 16 avos de final marcado para a próxima segunda-feira, 29 de junho, às 14h (horário de Brasília).
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A partida será disputada no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. O adversário sairá do segundo colocado do Grupo F, que será definido na quinta-feira, às 20h, em disputa entre Holanda, Japão e Suécia.
Caso avance, o Brasil já tem o calendário completo das próximas fases mapeado. Pelas oitavas de final, a Seleção voltará a campo no domingo, 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey. O confronto será contra o vencedor do duelo entre os segundos colocados dos grupos E, que pode ser Costa do Marfim, Equador ou Curaçao, e I, disputado entre França e Noruega.
Superando mais essa etapa, o compromisso das quartas de final ocorrerá no sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami. A partir deste ponto as projeções se tornam mais complexas, mas, pelo atual desenho dos grupos, a Inglaterra desponta como a provável adversária.
Em uma eventual chegada à semifinal, marcada para quarta-feira, 15 de julho, às 16h, em Atlanta, o Brasil poderá protagonizar um grande clássico do futebol mundial. O duelo tem chances reais de ser contra a Argentina, que já garantiu a classificação antecipada e a liderança do Grupo J.
Por fim, a grande decisão da Copa do Mundo está agendada para o domingo, 19 de julho, às 16h, retornando a Nova Jersey. Embora seja difícil cravar o finalista do outro lado do chaveamento, seleções de peso como Espanha, França e Alemanha são as principais candidatas a disputarem a taça contra o vencedor da chave brasileira.