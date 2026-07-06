Veja os horários e onde assistir aos jogos da Copa nesta segunda-feira

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Clássico ibérico entre Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal é o destaque do dia; Estados Unidos e Bélgica disputam a outra vaga nas quartas

A Copa do Mundo segue nesta segunda-feira (06) com mais duas partidas das oitavas de final. O principal destaque da programação é o aguardado clássico ibérico entre Portugal e Espanha, colocando Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal frente a frente. Mais tarde, Estados Unidos e Bélgica brigam por outra vaga nas quartas de final.

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Confira horários e onde assistir aos jogos desta segunda-feira:

16h - Portugal x Espanha

Onde assistir: TV Globo, sportv, ge tv, Globoplay, ge.globo, SBT, NSports e CazéTV

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21h - Estados Unidos x Bélgica

Onde assistir: CazéTV