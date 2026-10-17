Veja onde assistit Atlético-MG x Coritiba ao vivo neste sábado (17)
Duelo na Arena MRV é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
Atlético-MG e Coritiba entram em campo neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, localizada em Belo Horizonte. A partida é válida pela 31ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Galo vive um excelente momento na temporada e acumula sete partidas de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates. A equipe vem de um triunfo por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque na partida de ida da semifinal da Sul-Americana, cujo jogo de volta ocorre na próxima quarta-feira, no Uruguai. Pelo Brasileirão, os mineiros superaram o Santos por 2 a 1 na rodada passada, alcançando 47 pontos no sétimo lugar e ficando a dois pontos do Bahia (quinto colocado), cada vez mais perto da zona de classificação para a Libertadores 2027. Visando o torneio continental, o técnico Eduardo Domínguez deve poupar grande parte dos titulares e também não terá o suspenso Alan Franco. No setor ofensivo, Borbas deve ganhar minutos formando dupla com Alan Minda.
Já o Coxa, que possui 39 pontos e ocupa o 11º lugar, busca uma reação no campeonato após amargar cinco rodadas sem vencer. A equipe comandada por Fernando Seabra tenta resgatar a confiança e somar pontos fundamentais para assegurar a permanência na elite nacional, vindo de duras goleadas para Vasco (5 a 0) e Fluminense (4 a 0), além de um revés de 1 a 0 diante do Botafogo. A última vitória paranaense ocorreu em 31 de agosto, ao bater o Remo por 3 a 2, em Belém. Para o confronto, o lateral-esquerdo Bruno Melo volta de suspensão e assume a vaga de Felipe Jonatan. Na lateral direita, Tinga é a opção para uma postura mais defensiva, enquanto Bustos é a alternativa mais ofensiva. Na frente, Breno Lopes tem chances de retornar aos titulares, com Lavega disputando posição com Paulo Roberto.
Onde assistir
- Premiere.
Prováveis escalações
Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Castaño, Alexsander, Bernard e Igor Gomes; Alan Minda e Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez.
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga (Bustos), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega (Paulo Roberto), Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.