Veja onde assistir Vitória x Grêmio ao vivo nesta segunda-feira (07)

Vitória e Grêmio entram em campo nesta segunda-feira (07), às 20h (de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador (BA). O confronto é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

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O Vitória enfrenta um momento delicado, acumulando quatro derrotas consecutivas, o que representa sua pior fase desde 2024. Após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, a equipe voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. Em coletiva, o presidente Fábio Mota admitiu a situação ruim, mas garantiu a permanência do técnico Jair Ventura e destacou a série de desfalques. O time baiano tem ao menos oito lesionados, além do suspenso Cacá (que deve ser substituído por Brítez), e precisou integrar o jovem lateral Wanderson da base. Jamerson deve entrar no lugar de Ramon, enquanto Matheuzinho, jogando no sacrifício, pode ceder a vaga para Pochettino. O ataque também pode sofrer mudanças por questões técnicas, com as possíveis saídas de Erick e Tarzia.

Já o Grêmio chega embalado após avançar às semifinais da Copa do Brasil com uma vitória categórica sobre o seu maior rival. No Brasileirão, a equipe vem de um triunfo contra a Chapecoense, ganhando fôlego na tabela. Atualmente na 15ª colocação, com 28 pontos, o Tricolor gaúcho tem a chance de abrir seis pontos de vantagem da zona de rebaixamento caso vença. Para o duelo, o técnico Luís Castro não terá o suspenso Marlon, além de Amuzu, poupado por desgaste físico, e do machucado Jovane Cabral. O lateral Diego Caito jogou no sacrifício no último jogo e pode iniciar no banco, o que faria Pavon ser recuado. Nomes como Villasanti, Wallace e Kannemann também podem ser preservados devido ao desgaste.

Onde assistir

Premiere e Sportv.

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Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Luan Cândido, Brítez e Jamerson; Zé Vitor, Caíque Gonçalves e Matheuzinho (Pochettino); Erick (Marinho), Tarzia e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Weverton; Diego Caito (Enamorado), Wallace, Kannemann (Gustavo Martins) e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti (Nardoni) e Krovinovic; Tetê, Pavon e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.