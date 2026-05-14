Veja onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, Vitória e Flamengo medem forças às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como o time carioca venceu o duelo de ida no Maracanã por 2 a 1, tem a vantagem de jogar por um simples empate para se classificar. Para a equipe baiana avançar no tempo normal, precisará triunfar por dois ou mais gols de diferença, enquanto uma vitória por placar mínimo leva a decisão da vaga para as cobranças de pênalti.

O Vitória entra em campo após um empate como visitante diante do Fluminense, em compromisso do Campeonato Brasileiro. Para conseguir a virada em cima do clube carioca, o Leão aposta em seu forte retrospecto jogando em casa. No Barradão, o time defende uma invencibilidade de seis partidas e sustenta um ótimo aproveitamento de 76% atuando em seus domínios na disputa da Série A.

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Do outro lado, o Flamengo desembarca em Salvador vivendo um excelente momento na temporada. Sob o comando do treinador Leonardo Jardim, a equipe rubro-negra ostenta uma série invicta de 10 jogos, acumulando oito vitórias e dois empates neste período. Em seu compromisso mais recente, o time teve uma atuação dominante e derrotou o Grêmio em duelo válido pelo Brasileirão.

Onde assistir

SporTV, Premiere e Globoplay.

Prováveis escalações-

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez (Caíque Gonçalves), Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

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Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino (Cebolinha). Técnico: Leonardo Jardim.