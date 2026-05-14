TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA DO BRASIL

Veja onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo nesta quinta-feira

No Barradão, Leão tenta reverter a desvantagem contra o Rubro-Negro pela Copa do Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 21:00:36 Editado em 14.05.2026, 18:15:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo nesta quinta-feira
Autor Foto: Victor Ferreira/ Vitória EC

Nesta quinta-feira, Vitória e Flamengo medem forças às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como o time carioca venceu o duelo de ida no Maracanã por 2 a 1, tem a vantagem de jogar por um simples empate para se classificar. Para a equipe baiana avançar no tempo normal, precisará triunfar por dois ou mais gols de diferença, enquanto uma vitória por placar mínimo leva a decisão da vaga para as cobranças de pênalti.

O Vitória entra em campo após um empate como visitante diante do Fluminense, em compromisso do Campeonato Brasileiro. Para conseguir a virada em cima do clube carioca, o Leão aposta em seu forte retrospecto jogando em casa. No Barradão, o time defende uma invencibilidade de seis partidas e sustenta um ótimo aproveitamento de 76% atuando em seus domínios na disputa da Série A.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Do outro lado, o Flamengo desembarca em Salvador vivendo um excelente momento na temporada. Sob o comando do treinador Leonardo Jardim, a equipe rubro-negra ostenta uma série invicta de 10 jogos, acumulando oito vitórias e dois empates neste período. Em seu compromisso mais recente, o time teve uma atuação dominante e derrotou o Grêmio em duelo válido pelo Brasileirão.

Onde assistir

SporTV, Premiere e Globoplay.

Prováveis escalações-

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez (Caíque Gonçalves), Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino (Cebolinha). Técnico: Leonardo Jardim.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Brasil ESPORTES Flamengo futebol ao vivo Veja onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo nesta quinta-feira Vitória
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV