Veja onde assistir Vitória x Cruzeiro ao vivo neste domingo

Confira o horário, os canais de transmissão e as prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Neste domingo, Vitória e Cruzeiro medem forças às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Barradão, em Salvador. O duelo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vitória tenta se reerguer após um resultado amargo longe de seus domínios, quando abriu 2 a 0 contra o Mirassol no Maião, mas cedeu o empate em 2 a 2. Contudo, o Leão se apega ao ótimo desempenho em seus domínios, sustentando 71% de aproveitamento no Barradão e figurando entre os donos da casa mais eficientes da competição.

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Já o Cruzeiro vem de uma atuação apagada na Vila Belmiro, onde perdeu para o Santos por 2 a 1. A equipe mineira mira uma vaga no G-5 nesta rodada para trabalhar com paz no período da Data-Fifa, necessitando triunfar em Salvador e secar o Fluminense.

Onde assistir

TV Globo, ge TV e Premiere.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez [Brítez ou Matheuzinho] e Zé Vitor; Erick, Diego Tarzia [Matheuzinho] e Renê. Técnico: Jair Ventura.

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Cruzeiro: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus (João Marcelo), Fabrício Bruno e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira e Matheus Henrique (Wesley); Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.