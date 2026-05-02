Veja onde assistir Vitória x Coritiba ao vivo neste sábado
Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada no estádio Barradão
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Neste sábado, Vitória e Coritiba medem forças às 18h30 (pelo horário de Brasília), no estádio Barradão, localizado em Salvador. O confronto entre os dois times é válido pela 14ª rodada da atual edição do Campeonato Brasileiro.
-LEIA MAIS: Tetracampeão: apucaranense conquista mais um brasileiro de jiu-jítsu
O Vitória chega para o duelo embalado por um empate em 2 a 2 contra o Confiança, resultado que garantiu o time nas quartas de final da Copa do Nordeste. Apesar da classificação no torneio regional, o Rubro-Negro vive um jejum de quatro partidas sem vencer, registrando sua pior sequência desde que o treinador Jair Ventura assumiu o cargo, em setembro do ano passado. Na tabela do Brasileirão, a equipe baiana ocupa atualmente a 13ª colocação com 15 pontos ganhos, apenas um ponto à frente do Santos, que é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.
O Coritiba, por sua vez, desembarca na Bahia ostentando a marca de quarto melhor visitante da Série A. Embora venha de uma derrota por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, o retrospecto do Coxa jogando longe de seus domínios é positivo, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Na classificação geral, o time paranaense figura na sétima posição com 19 pontos somados, estando a apenas três pontos de distância do G5 do Brasileiro.
Onde assistir
- Premiere.