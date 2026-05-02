Veja onde assistir Vitória x Coritiba ao vivo neste sábado

Neste sábado, Vitória e Coritiba medem forças às 18h30 (pelo horário de Brasília), no estádio Barradão, localizado em Salvador. O confronto entre os dois times é válido pela 14ª rodada da atual edição do Campeonato Brasileiro.

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O Vitória chega para o duelo embalado por um empate em 2 a 2 contra o Confiança, resultado que garantiu o time nas quartas de final da Copa do Nordeste. Apesar da classificação no torneio regional, o Rubro-Negro vive um jejum de quatro partidas sem vencer, registrando sua pior sequência desde que o treinador Jair Ventura assumiu o cargo, em setembro do ano passado. Na tabela do Brasileirão, a equipe baiana ocupa atualmente a 13ª colocação com 15 pontos ganhos, apenas um ponto à frente do Santos, que é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

O Coritiba, por sua vez, desembarca na Bahia ostentando a marca de quarto melhor visitante da Série A. Embora venha de uma derrota por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, o retrospecto do Coxa jogando longe de seus domínios é positivo, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Na classificação geral, o time paranaense figura na sétima posição com 19 pontos somados, estando a apenas três pontos de distância do G5 do Brasileiro.

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