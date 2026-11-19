Veja onde assistir Vitória x Bragantino ao vivo nesta quinta-feira (19)
Jogo no Barradão opõe o Rubro-Negro baiano em luta contra o Z-4 e o Massa Bruta na briga por Libertadores
Vitória e Bragantino jogam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador. O duelo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Vitória chega para a partida após amargar cinco jogos consecutivos sem vencer, a sua pior marca no ano, e aposta na estreia do técnico Rafael Lacerda, que assumiu a vaga de Jair Ventura. Lacerda tenta recuperar o bom momento no Barradão, que registra 62% de aproveitamento em casa, para dar fôlego ao Rubro-Negro baiano na briga contra o descenso.
O Bragantino, em situação oposta, busca o terceiro triunfo seguido na competição para continuar sonhando com a pré-Libertadores. Ocupando o oitavo lugar, com 47 pontos, o Massa Bruta vem de vitórias caseiras diante de Chapecoense e Santos.
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Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo, Mateus Silva, Brítez, Cacá e Jamerson [Ramon]; Baralhas, Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia [Caíque Gonçalves] e Renê. Técnico: Rafael Lacerda.
Bragantino: Volpi; Ryan, Guzmán, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Sasha; Wallace Yan, Herrera e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.