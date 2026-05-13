Veja onde assistir Vasco x Paysandu ao vivo nesta quarta-feira
Equipes decidem vaga para as oitavas da Copa do Brasil em São Januário; confira os detalhes
Vasco e Paysandu medem forças nesta quarta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como triunfou por 2 a 0 na partida de ida disputada em Belém, o clube carioca possui uma vantagem bastante confortável para administrar neste duelo decisivo.
O Vasco da Gama chega para a decisão vivendo uma fase positiva e não sofre reveses há quatro embates, acumulando três vitórias e um empate heroico por 2 a 2 no clássico diante do Flamengo, conquistado nos acréscimos após sair perdendo por dois gols. Sob o comando de Renato Gaúcho, o time derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro, o que fez a equipe saltar para a oitava colocação com 20 pontos.
Do outro lado, o Paysandu reencontra o Cruzmaltino logo após registrar a sua melhor série de resultados da atual temporada, engatando cinco triunfos consecutivos. O time bicolor viajou praticamente com força máxima, levando 21 atletas para uma sequência de jogos longe de seus domínios — que ainda inclui um duelo contra o Caxias no final de semana —, sonhando em reverter o placar adverso para voltar a disputar as oitavas de final do torneio após um hiato de sete anos.
Onde assistir
Premiere, sportv 2 e ge tv.
Prováveis escalações
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros (Tchê Tchê), Thiago Mendes, Rojas, Marino Hinestroza (Brenner), Nuno Moreira e David. Técnico: Renato Gaúcho.
Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Iarley (Luccão) e Bonifazi; Brian Macapá, Caio Mello e Marcinho; Thaylon (Thalyson), Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.