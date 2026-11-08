Veja onde assistir Vasco x Palmeiras ao vivo pela Copa do Brasil neste domingo
Duelo em São Januário define o último classificado para a grande decisão do torneio nacional
Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 17h, no estádio de São Januário, para definir qual equipe será a última finalista da Copa do Brasil. O time comandado por Abel Ferreira entra em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, no Nubank Parque, por 1 a 0. Com isso, os paulistas garantem a classificação com um empate ou um novo triunfo. Já pelo lado cruzmaltino, qualquer vitória por um gol de diferença arrasta a decisão da vaga para os pênaltis.
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O Vasco disputa a 11ª semifinal de sua história no torneio, sendo esta a terceira consecutiva. A equipe cruzmaltina alcançou esta fase após superar Paysandu, Fluminense e Vitória nos confrontos de mata-mata. A meta é chegar novamente à grande final, repetindo o feito do ano passado, quando acabou ficando com o vice-campeonato diante do Corinthians. O clube carioca sonha com o bicampeonato, tendo conquistado seu primeiro título em 2011.
Já o Palmeiras marca presença em uma semifinal de Copa do Brasil pela 10ª vez, chegando a esta fase após eliminar Fortaleza e Santos. O clube retorna a esta etapa do torneio nacional depois de cinco temporadas de ausência. A última vez em que o Alviverde figurou em uma semifinal foi na edição de 2020 (que acabou sendo disputada em 2021 devido à pandemia da Covid-19), ocasião em que o time paulista terminou como grande campeão.
Onde assistir
- Globo, Premiere, sportv e Amazon Prime.
Prováveis escalações
- Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Bruno Duarte e Colidio.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez; Arias, Mauricio e Flaco López.