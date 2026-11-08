Veja onde assistir Vasco x Palmeiras ao vivo pela Copa do Brasil neste domingo

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 17h, no estádio de São Januário, para definir qual equipe será a última finalista da Copa do Brasil. O time comandado por Abel Ferreira entra em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, no Nubank Parque, por 1 a 0. Com isso, os paulistas garantem a classificação com um empate ou um novo triunfo. Já pelo lado cruzmaltino, qualquer vitória por um gol de diferença arrasta a decisão da vaga para os pênaltis.

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O Vasco disputa a 11ª semifinal de sua história no torneio, sendo esta a terceira consecutiva. A equipe cruzmaltina alcançou esta fase após superar Paysandu, Fluminense e Vitória nos confrontos de mata-mata. A meta é chegar novamente à grande final, repetindo o feito do ano passado, quando acabou ficando com o vice-campeonato diante do Corinthians. O clube carioca sonha com o bicampeonato, tendo conquistado seu primeiro título em 2011.

Já o Palmeiras marca presença em uma semifinal de Copa do Brasil pela 10ª vez, chegando a esta fase após eliminar Fortaleza e Santos. O clube retorna a esta etapa do torneio nacional depois de cinco temporadas de ausência. A última vez em que o Alviverde figurou em uma semifinal foi na edição de 2020 (que acabou sendo disputada em 2021 devido à pandemia da Covid-19), ocasião em que o time paulista terminou como grande campeão.

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Globo, Premiere, sportv e Amazon Prime.

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