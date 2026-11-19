Veja onde assistir Vasco x Internacional ao vivo nesta quinta-feira (19)
Duelo em São Januário opõe a busca vascaína pelo G-8 e a luta colorada para fugir da zona de rebaixamento
Vasco e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio de São Januário. O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
LEIA MAIS: Vestibular 2027 da UTFPR acontece neste domingo (22) com número recorde de inscritos
O Vasco chega empolgado por duas vitórias consecutivas atuando fora de casa no campeonato, diante de Athletico-PR e Chapecoense. A equipe comandada por Pedro Emanuel também vem de um triunfo em casa por 2 a 1 sobre o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, embora tenha sido eliminada nos pênaltis. Praticamente livre do risco de queda, o Cruzmaltino trata o duelo como um passo fundamental para alcançar o G-8. Thiago Mendes e Santiago Sosa retornam aos titulares após treinarem normalmente. Os desfalques são Nuno Moreira, Tchê Tchê e Cuesta, com Barros, Colidio, Paulo Henrique e Thiago Mendes pendurados.
O Internacional vai a campo com o objetivo de conquistar a primeira vitória como visitante com o técnico Eduardo Baptista, acumulando um empate e duas derrotas longe de casa até aqui. Ocupando o 17º lugar com 38 pontos, o resultado positivo é essencial na missão de escapar do rebaixamento. O Colorado terá a volta do camisa 10 Alan Patrick, recuperado de lesão, mandando Carbonero para o banco. Ronaldo assume a vaga de Thiago Maia, e Kauan Jesus ganha nova chance no gol. Rochet, Maripán, Kayky e Bernabei completam a lista de ausências. Estão pendurados: Alerrandro, Bernabei, Bruno Gomes, Carbonero, Bruno Henrique, Alan Patrick, Maripán, Matheus Cunha, Ronaldo e Paulinho.
Onde assistir
Premiere e sportv.
Prováveis escalações
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.
Internacional: Kauan Jesus; Aguirre, Mercado, Vitinho e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Gomes, Juninho e Alan Patrick; Alerrandro e Villagra. Técnico: Eduardo Baptista.