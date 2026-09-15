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PARTIDA DECISIVA

Veja onde assistir Vasco x Independiente Santa Fe ao vivo nesta terça-feira (15)

Jogo em São Januário define o primeiro classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Vasco x Independiente Santa Fe ao vivo nesta terça-feira (15)
Autor Como o duelo de ida terminou empatado em 0 a 0, quem vencer no tempo normal assegura a vaga - Foto: Reprodução/Instagram @nmmoreira_79

Vasco e Independiente Santa Fe entram em campo nesta terça-feira (15), às 19h (horário de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, para definir o primeiro semifinalista da Copa Sul-Americana. Como o duelo de ida, realizado em Bogotá, terminou empatado em 0 a 0, quem vencer no tempo normal assegura a vaga na próxima fase. Caso o placar termine novamente em igualdade, a classificação será decidida na disputa de pênaltis.

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O Cruzmaltino chega embalado após uma vitória fora de casa sobre o Grêmio no último sábado. Sob o comando de Pedro Emanuel, o time faz uma campanha de retomada no Campeonato Brasileiro e, apesar de seguir na zona de rebaixamento, possui a mesma pontuação da primeira equipe fora do Z-4. Focado também no jogo de sábado contra o Coritiba pelo torneio nacional, o Vasco mandará a campo uma escalação mista, porém com uma presença maior de titulares do que na partida de ida.

O Santa Fe também se apresenta após um triunfo, tendo derrotado o Tolima por 1 a 0 na última sexta-feira, pelo campeonato colombiano. A equipe dirigida pelo técnico Pablo Repetto ostenta uma invencibilidade de quase dois meses. Pensando no confronto decisivo no Rio de Janeiro, o treinador optou por poupar alguns de seus principais jogadores no fim de semana, deixando de fora da equipe titular nomes como Hugo Rodallega, Franco Fagundez, Mafla, Emmanuel Oliveira e Obrian.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta (Saldivia), Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique e Thiago Mendes (Rojas); Marino, Bruno Duarte (Spinelli) e Nuno Moreira. Técnico: Pedro Emanuel.

Independiente Santa Fe: Andres Mosquera; Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Dani Torres e Toscano; Obrian, Fagundez, Zapata e Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

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