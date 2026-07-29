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SUL-AMERICANA

Veja onde assistir Vasco x Independiente Medellín ao vivo nesta quarta-feira

Duelo decisivo no Estádio de São Januário vale vaga direta nas oitavas de final do torneio continental

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 18:40:09 Editado em 28.07.2026, 15:01:38
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Veja onde assistir Vasco x Independiente Medellín ao vivo nesta quarta-feira
Autor Partida inicia às 19h - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Independiente Medellín medem forças nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio de São Januário. O confronto é válido pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana, valendo vaga na próxima fase do torneio.

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Como a primeira partida disputada em Medellín, na Colômbia, terminou empatada em 2 a 2, quem sair vitorioso fica com a classificação, e uma nova igualdade no placar levará a disputa para a cobrança de pênaltis. O Vasco chega após um empate dentro de casa diante do Mirassol no último sábado (25), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este duelo marca o terceiro jogo do Cruz-Maltino sob a liderança do técnico Pedro Emanuel, que iniciou sua trajetória sofrendo um revés contra o Vitória, em Salvador, no torneio nacional. A equipe vascaína busca fazer valer o mando de campo para avançar no campeonato continental.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (PH), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros (Jair), Thiago Mendes e Ramon Rique (Nuno Moreira); Adson (David), Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa e Martegani; Juan Córdoba, Montaño e Yony González. Técnico: Luis Perea Mosquera.

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