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MARACANÃ

Veja onde assistir Vasco x Boca Juniors ao vivo nesta terça-feira (20)

Cruzmaltino recebe os argentinos no Maracanã e tem a vantagem do empate para avançar à grande final

Escrito por Da Redação
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Veja onde assistir Vasco x Boca Juniors ao vivo nesta terça-feira (20)
Autor O duelo é válido pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2026 - Foto: Reprodução/Instagram @nmmoreira_79

Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo é válido pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2026. Como a equipe comandada por Pedro Emanuel venceu o primeiro encontro na Bombonera por 1 a 0, os brasileiros garantem a vaga na decisão com apenas um empate. Caso o time argentino vença por qualquer placar com um gol de diferença, o classificado será definido nas cobranças de pênaltis.

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No cenário nacional, o Vasco vem de uma derrota por 1 a 0 para o São Paulo no último sábado, no Morumbis, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da boa campanha nos torneios eliminatórios, o Gigante da Colina ainda não eliminou o risco de rebaixamento. Para este confronto decisivo, o lateral Paulo Henrique lesionou a costela e fará testes antes do jogo para saber se tem condições, enquanto Andrés Gómez está suspenso após expulsão na Argentina, abrindo espaço para Marino assumir a titularidade.

O Boca Juniors, por outro lado, superou o Talleres por 2 a 1 na última sexta-feira e continua na disputa pela liderança geral da classificação anual na Argentina. O técnico Rodolfo Arruabarrena terá reforços importantes: o ponta Alan Velasco volta de lesão, e o volante Leandro Paredes, que teve uma lesão grau 2 na coxa há 11 dias, realizou um tratamento com plaquetas do próprio sangue e deve jogar no sacrifício por alguns minutos.

Onde assistir

SBT e Paramount+.

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Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Bruno Duarte e Marino Hinestroza. Técnico: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Battaglia (Paredes) e Delgado; Velasco (Villa), Merentiel e Flores. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

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