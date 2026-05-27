Veja onde assistir Vasco x Barracas Central ao vivo nesta quarta-feira

Vasco e Barracas Central, da Argentina, medem forças nesta quarta-feira, às 19h (pelo horário de Brasília), no estádio de São Januário. O confronto é válido pela última rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana e será decisivo para o futuro do time carioca, já que apenas o líder avança direto para as oitavas de final, enquanto o vice-líder precisará jogar um playoff contra um terceiro colocado da Libertadores.

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O Cruzmaltino chega precisando de uma combinação de resultados após ser derrotado no confronto direto contra o Olimpia. Para terminar em primeiro lugar, a equipe necessita vencer seu jogo e torcer para que o Audax Italiano supere o Olimpia por, no máximo, dois gols de vantagem na outra partida da chave. O clima, no entanto, é de forte crise: o Vasco amarga três derrotas consecutivas e a torcida protestou contra os jogadores e o técnico Renato Gaúcho após o revés por 3 a 0 diante do Bragantino no último domingo. No Brasileirão, o sinal de alerta está ligado, com o clube na 16ª posição e a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Apesar de toda a pressão, o treinador, que volta a comandar o time à beira do gramado após cumprir três jogos de suspensão da Conmebol, manterá o planejamento de utilizar uma escalação recheada de reservas.

Já o Barracas Central entra em campo apenas para cumprir tabela na competição. A agremiação argentina amarga a lanterna do grupo, com apenas três pontos somados, e não possui mais qualquer chance de avançar, sequer para a fase de repescagem. Considerando todos os torneios, o momento dos visitantes também é ruim: eles não sabem o que é vencer há sete partidas na atual temporada, acumulando quatro empates e três derrotas em sequência.

Onde assistir

Paramount+.

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Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Cuesta (Walace Falcão), Lucas Freitas e Saldivia; Tchê Tchê, Hugo Moura, Ramon Rique e Lucas Piton (Avellar); Nuno Moreira, Andrés Gómez e David (Brenner). Técnico: Renato Gaúcho. Desfalques: Jair, Mateus Carvalho, Paulo Henrique e Puma Rodríguez (lesionados); João Vitor Mutano (suspenso). Pendurados: Hugo Moura, Lucas Freitas e Matheus França.

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez; Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini e Rodrigo Insúa; Iván Tapia e Tomás Porra; Rodrigo Bogarín; Jhonatan Candia e Briasco. Técnico: Rúben Insúa. Desfalques: Nicolás Capraro e Morales (suspensos). Pendurados: Rodrigo Insúa, Dardo Miloc e Briasco.