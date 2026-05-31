Veja onde assistir Vasco x Atlético-MG ao vivo neste domingo (31)
Duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão marca o encerramento do calendário antes da Copa do Mundo
Vasco e Atlético-MG entram em campo neste domingo, às 16h, no estádio de São Januário. O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e representa o último compromisso de ambas as equipes antes da paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo.
LEIA MAIS: Trilheiro desaparecido há cinco dias após subir morro é resgatado com vida em SC
O time carioca vive um momento de oscilação na temporada. A equipe cruzmaltina iniciou a rodada na 16ª posição e vem de um revés por 3 a 0 diante do RB Bragantino no último final de semana, resultado que gerou vaias da torcida em casa. Apesar de ter superado o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana durante a semana, o grande objetivo da comissão técnica é garantir que o clube entre na pausa do Mundial fora da zona de rebaixamento.
O Galo, por sua vez, também chega após garantir classificação às oitavas de final da Sul-Americana ao derrotar o Puerto Cabello-VEN. No entanto, o foco imediato é a recuperação no Brasileirão, já que a equipe mineira foi superada pelo Corinthians na última rodada. Com uma campanha ruim atuando como visitante no torneio nacional, o time tenta colocar fim a um incômodo jejum de sete anos sem vitórias sobre o Vasco jogando fora de casa.
Onde assistir
Prime Video.
Prováveis escalações
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, David (Nuno Moreira) e Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez, Alexsander (Cissé), Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.