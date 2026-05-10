Veja onde assistir Vasco x Athletico-PR ao vivo neste domingo pela 15ª rodada

Vasco e Athletico-PR medem forças às 20h30 (horário de Brasília) deste domingo, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco da partida será o Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, onde as duas equipes buscam melhorar suas posições na tabela nacional.

O Vasco chega para o duelo defendendo uma sequência de três jogos sem derrotas. Nesse período, o Cruz-maltino obteve dois triunfos pela Copa Sul-Americana e buscou um empate heroico por 2 a 2 contra o Flamengo na rodada anterior do Brasileirão, após estar perdendo por dois gols. Atualmente, o time carioca soma 17 pontos e ocupa o 13º lugar.

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Pelo lado do Athletico-PR, a equipe vem de um empate sem gols contra o Grêmio, atuando em casa, em partida na qual jogou boa parte do tempo com um atleta a menos. O Furacão agora foca em encerrar um jejum de vitórias longe de seus domínios no Campeonato Brasileiro, já que seu último triunfo como visitante aconteceu apenas na rodada de abertura, diante do Internacional.

Onde assistir

Premiere, Record e Cazé TV.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Rojas; Adson, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.

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Athletico-PR: Santos, Aguirre, Arthur Dias e Terán; Gilberto, Luiz Gustavo, Portilla, João Cruz (Léo Derik) e Mendoza; Bruninho e Renan Peixoto. Técnico: Fábio Moreno (auxiliar).