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SEGUNDA RODADA

Veja onde assistir Uruguai x Cabo Verde neste domingo (21) pela Copa do Mundo

A partida vale pela segunda rodada da fase de grupos e reúne seleções em busca do primeiro triunfo

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 18:43:28 Editado em 21.06.2026, 18:43:24
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Veja onde assistir Uruguai x Cabo Verde neste domingo (21) pela Copa do Mundo
Autor Cabo Verde também vem de um empate - Foto: Instagram Vozinha

Uruguai e Cabo Verde medem forças a partir das 19h (horário de Brasília) deste domingo (21), no Estádio de Miami. O confronto é válido pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026 e coloca frente a frente duas equipes que tentam alcançar a sua primeira vitória na competição.

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Na primeira partida, o Uruguai empatou com a Arábia Saudita após sair atrás do placar e buscar a igualdade sob pressão. Embora tenha ausências de peso na equipe, o selecionado sul-americano chega com a meta de abafar o rival e fazer valer o seu favoritismo.

Cabo Verde também vem de um empate, mas histórico: 0 a 0 diante da tradicional Espanha em sua primeira participação em Mundiais. O placar transformou o time africano em sensação do torneio, principalmente pela consistência da defesa, que a comissão técnica pretende reeditar diante de outro adversário campeão do mundo para tentar surpreender.

Onde assistir

TV Globo, SBT, Sportv, NSports e Cazé TV.

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Prováveis escalações

Uruguai: Muslera; Varela, Cáceres, Matías Oliveira e Sanabria; Bentancur, Valverde e Nicolás De la Cruz; Canobbio, Maximiliano Araújo e Viñas. Técnico: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges e Sidny Cabral; Kevin Pina, Ryan Mendes e Laros Duarte; Jamiro Monteiro, Jovane Cabral e Livramento. Técnico: Bubista.

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