Veja onde assistir Universidad Católica x Cruzeiro ao vivo nesta quarta-feira
Partida no Chile pode valer a liderança do embolado Grupo D da Conmebol Libertadores
Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 23h (pelo horário de Brasília), no estádio San Carlos de Apoquindo, localizado em Santiago, no Chile. O confronto é válido pela quarta rodada do Grupo D da Conmebol Libertadores e reúne equipes que lutam diretamente pela primeira colocação da chave.
O Cruzeiro entra em campo ocupando a terceira posição do grupo com seis pontos, exata mesma pontuação da Católica e do Boca Juniors, mas ficando atrás de ambos nos critérios de desempate. No torneio continental, a Raposa chega motivada por uma vitória de 1 a 0 sobre os argentinos no Mineirão, embora venha de um revés por 3 a 1 no clássico contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. Para o duelo no Chile, o técnico Artur Jorge não terá à disposição o atacante Bruno Rodrigues, que sofreu um edema muscular na coxa, nem Marquinhos, que cumpre cronograma de recondicionamento físico após cirurgia no joelho.
A Universidad Católica, por sua vez, defende a liderança do Grupo D, conquistada justamente por levar vantagem nos critérios de desempate. Na última rodada da competição sul-americana, a equipe superou o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1, atuando fora de casa. Já no último fim de semana, o time empatou em 2 a 2 com a Universidad de Concepción pela Copa da Liga do Chile. O técnico Daniel Garnero conta com a volta de Gary Medel, que não atuou na partida em Belo Horizonte, mas segue sem poder escalar Tomás Astaburuaga e Diego Valencia, que continuam no departamento médico.
Onde assistir
ESPN e Disney+.
Prováveis escalações
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia (Daniel Gónzalez), Branco Ampuero, Juan Ignacio Diaz e Mena; Jhojan Valencia, Clemente Montes, Fernando Zuqui e Christián Cuevas; Justo Giani e Fernando Zampedri. Técnico: Daniel Garnero.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.