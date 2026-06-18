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COPA DO MUNDO

Veja onde assistir Tchéquia x África do Sul ao vivo nesta quinta (18)

Confronto nos Estados Unidos pode definir o futuro de ambas as seleções na competição mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 12:36:52 Editado em 18.06.2026, 12:36:48
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Veja onde assistir Tchéquia x África do Sul ao vivo nesta quinta (18)
Autor Foto: Reprodução/FIFA

A seleção da Tchéquia mede forças com a África do Sul nesta quinta-feira (18), a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio de Atlanta, em partida válida pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. Como iniciaram a trajetória no torneio com resultados negativos, os dois times chegam para este duelo bastante pressionados para somar seus primeiros pontos no campeonato.

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A Tchéquia vem de um tropeço no primeiro jogo do Mundial, quando acabou batida pela Coreia do Sul pelo placar de 2 a 1. Um resultado positivo nesta rodada é crucial para que a equipe europeia continue com boas perspectivas de avançar para a fase de oitavas de final da competição.

Por outro lado, a África do Sul também busca a reabilitação no grupo após ter sido derrotada pelo México por 2 a 0 em seu compromisso de estreia. Uma nova perda de pontos neste momento do campeonato pode deixar o cenário bastante delicado para as pretensões dos africanos na chave.

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