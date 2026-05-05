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LIBERTADORES

Veja onde assistir Sporting Cristal x Palmeiras ao vivo nesta terça-feira

Confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores acontece no Peru

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 18:30:06 Editado em 05.05.2026, 18:36:35
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Veja onde assistir Sporting Cristal x Palmeiras ao vivo nesta terça-feira
Autor Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

Sporting Cristal e Palmeiras medem forças nesta terça-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, localizado em Lima, no Peru. O embate é válido pela quarta rodada da Conmebol Libertadores de 2026 e se trata de um duelo direto pela liderança do Grupo F. No momento, a equipe peruana encabeça a chave com seis pontos, seguida de perto pelo time brasileiro, que soma cinco. Cerro Porteño, com quatro, e Junior Barranquilla, com um, completam o grupo.

O Palmeiras chega para a partida ocupando o topo da tabela do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. O Alviverde vem de um empate por 1 a 1 atuando em casa no clássico contra o Santos. Apesar do resultado, a equipe conseguiu manter a folga de seis pontos na liderança da competição, uma vez que o Flamengo, segundo colocado, também empatou por 2 a 2 com o Vasco.

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O Sporting Cristal, por sua vez, também ficou no empate em seu último compromisso, igualando o placar contra o Cusco no domingo, em jogo válido pelo Campeonato Peruano. A equipe patina e não faz uma boa campanha na competição nacional, amargando a 12ª posição com apenas 15 pontos somados ao longo de 13 rodadas.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações-

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Santiago González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún e Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila. Técnico: Zé Ricardo.

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Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Sosa (Mauricio) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

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Campeonato Brasileiro Conmebol Libertadores futebol peruano jogo ao vivo Palmeiras Sporting Cristal
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