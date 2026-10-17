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Veja onde assistir São Paulo x Vasco ao vivo neste sábado (17)

Confronto no Morumbis movimenta a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
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Veja onde assistir São Paulo x Vasco ao vivo neste sábado (17)
Autor Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

São Paulo e Vasco medem forças neste sábado, a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio Morumbis. A partida integra a programação da 31ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Tricolor paulista ganhou um respiro ao superar o Vitória na jornada anterior e busca consolidar o bom momento para continuar ascendendo na classificação. No momento, a equipe figura na 10ª posição com 39 pontos, ficando três atrás do Santos, que é o oitavo, e ostentando uma margem de sete pontos sobre o Internacional, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Para o duelo, o técnico Dorival Júnior terá o retorno de Luciano, recuperado de lesão, para reeditar a principal dupla de ataque da equipe com Calleri. No meio-campo, Marcos Antônio deve assumir a vaga do suspenso Djhordney.

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O Cruzmaltino, por sua vez, chega motivado após derrotar o Boca Juniors na Bombonera pela semifinal da Copa Sul-Americana. Já no torneio nacional, a equipe carioca empatou sem gols com o Remo na rodada passada e ocupa o 14º lugar com 35 pontos, mantendo uma distância de três pontos para o Z-4. Pensando no decisivo embate continental da próxima terça-feira, o treinador Pedro Emanuel deve rodar parte do elenco devido ao desgaste físico, sem utilizar uma formação totalmente reserva, e contará com Colidio, que viajou e está à disposição após sair com dores musculares no último jogo.

Onde assistir

  • sportv e Premiere.

Prováveis escalações-

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Pedro Lima (Lucas Ramon), Bobadilla, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (PH), Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Lescano; Andrés Gomez, Brenner (David) e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

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