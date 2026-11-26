Tricolor busca vaga na Sul-Americana na despedida do Morumbis contra o já rebaixado time paraense

São Paulo e Remo duelam nesta quinta-feira (26), a partir das 20h (horário de Brasília), no estádio do Morumbis. O confronto é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e marca o último compromisso do time paulista diante de sua torcida nesta temporada.

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Com 45 pontos somados, o São Paulo entra em campo sem grandes pretensões na reta final, já que praticamente não corre risco de queda e também não tem mais chances de alcançar a Libertadores. Ainda assim, um triunfo sobre os paraenses pode assegurar a classificação para a Copa Sul-Americana. Para o duelo, o técnico Dorival Júnior pode contar com o retorno de Lucas, poupado na partida anterior por causa do gramado sintético, enquanto Marcos Antônio e Toloi permanecem fora.

Do outro lado, o Remo apenas cumpre tabela nesta penúltima rodada. Após perder para o Athletico-PR, a equipe teve o rebaixamento para a Série B confirmado e agora tenta fechar sua participação na elite de maneira digna para a torcida azulina. O treinador Thiago Carpini terá a volta do volante titular Picco na vaga de Edson Fernando, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mesma situação de Marllon e Jajá.

Onde assistir

Premiere.

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Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Bobadilla e Iago; Artur, Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Picco e Patrick; David Braga, Galeano e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.